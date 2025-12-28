В Казахстане трансформируют систему сохранения культурного наследия

Министерство культуры и информации Казахстана проводит масштабные работы по сохранению историко-культурного наследия страны, включая расширение списка ЮНЕСКО и цифровую трансформацию сферы.

2025 год стал для Казахстана годом масштабных перемен в сфере сохранения историко-культурного наследия. Страна продвигает новые элементы для включения в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – "Салбурын", "Алпамыс батыр жыры", номинации "Кесте-сюзанне", "Дәстүрлі киіз басу", "Тақия" совместно с заинтересованными странами.

Кроме того, в настоящее время на рассмотрении Центра всемирного наследия ЮНЕСКО находятся два номинационных досье: "Скальные подземные мечети Мангистауского оазиса" и "Великий шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор".

В Туркестане прошел международный симпозиум "Наследие Ясауи в диалоге времен и культур", собравший около ста ученых из 15 стран. Форум, инициированный Главой государства, укрепил статус города как научного центра тюркского мира.

Кроме того, в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи проводятся научно-реставрационные работы, что позволяет обновить ключевые элементы архитектуры и сохранить объект мирового наследия.

Впервые в Казахстане внедряются цифровые системы электронного билетирования в мавзолеях Х. А. Ясауи, Айша-биби, Карахан, Арыстанбаб, а также на территории древнего Отрара. В рамках цифрового новшества будут установлены системы продажи электронных билетов, терминалы самообслуживания, турникеты, видеокамеры с искусственным интеллектом и другие.

Одним из достижений стал портал E-museum, создающий единое цифровое пространство музеев страны и реализуемый в рамках задач, обозначенных Главой государства. Проект объединяет фонды 285 музеев Казахстана, обеспечивает цифровой доступ свыше 66 тысячам экспонатам, включает трехмерные модели и виртуальные туры, а также направлен на сохранение культурного наследия и его продвижение в международном культурном пространстве.

Еще одним важным проектом года стала система "E-кино", обеспечивающая единый цифровой учет кинопроката. К платформе подключены 68 кинотеатров. Через нее реализовано 20 310 билетов. Проект повышает прозрачность рынка и создает возможности для анализа эффективности национального кино.

Учреждения культуры переходят на использование электронных билетов, терминалов самообслуживания и современных систем контроля доступа. Эти изменения повышают качество обслуживания и обеспечивают точную статистику посещаемости.

Источник: gov.kz