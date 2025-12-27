Садыр Жапаров запустил мусороперерабатывающий завод в Бишкеке

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 декабря, принял участие в официальной церемонии запуска эко-технологического завода по выработке электроэнергии путем утилизации твердых бытовых отходов на бишкекском санитарном полигоне.

Глава государства в своей речи напомнил, что городской полигон твердых бытовых отходов был введен в эксплуатацию в 1974 году и с тех пор работал непрерывно. За это время на нем накопилось порядка 20 миллионов тонн мусора.

Президент отметил, что на протяжении многих лет столица страны сталкивалась с острой проблемой обращения с твёрдыми бытовыми отходами: ежедневно вывозилось до 1,5 тыс. тонн мусора, что негативно сказывалось на экологической обстановке Бишкека. Несмотря на многолетние обсуждения, системного решения эта проблема не имела.

В целях её устранения был изучен передовой международный опыт, в том числе опыт Китайской Народной Республики. По итогам визита делегации мэрии Бишкека в город Чанша и ознакомления с деятельностью высокотехнологичной компании "Хунань Цзюнсин", специализирующейся на комплексной переработке отходов и экологических проектах, было принято стратегическое решение о сотрудничестве.

В результате в 2024 году Кабинет Министров Кыргызстана подписал Инвестиционное соглашение с ОсОО "Цзюньсинь Хуаньбао Кей Жи Инвест", направленное на внедрение современных и экологически безопасных решений в сфере утилизации отходов.

"Эко-технологический завод, который мы открываем сегодня, станет первым в Центральной Азии предприятием, не имеющим аналогов, по производству электроэнергии путем утилизации отходов.

Строительство данного завода позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в столице, а также внесет вклад в обеспечение населения электроэнергией", - сказал Глава государства.

Он добавил, что общий объем инвестиций в проект составил 95 миллионов долларов США. Под строительство завода было выделено 12 гектаров земли, при этом все финансовые средства были полностью обеспечены инвестором.

В своей речи Президент напомнил, что ранее уже предпринимались попытки начать строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. В частности, до 2020 года из европейских стран на реализацию данного проекта было привлечено 22 млн евро. Однако 16 млн евро из этой суммы были использованы не по целевому назначению, в результате чего строительство завода так и не было начато.

Глава государства отметил, что 6 млн евро оставались на банковских счетах. Эти средства были возвращены инвесторам. При этом оставшаяся сумма в размере 16 млн евро в настоящее время выплачивается мэрией Бишкека. Таким образом, Президент кратко изложил предысторию данного участка и подчеркнул необходимость строгого контроля за целевым использованием финансовых средств.

"Строительство завода было завершено за 1,5 года, несмотря на предусмотренный проектом двухлетний срок. Концессионный период реализации данного проекта составляет 35 лет. По истечении этого времени завод полностью перейдет государству.

В рамках проекта предусмотрена переработка до 365 тысяч тонн отходов в год, а также строительство чистой конденсационной турбогенераторной электростанции мощностью 30 МВт.

Для наглядного сравнения отмечу, что это эквивалентно экономии порядка 80 тысяч тонн угля и сокращению выбросов углекислого газа примерно на 100 тысяч тонн", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что на текущем этапе завод будет перерабатывать до 1000 тонн отходов в сутки, при этом на последующих этапах его производственные мощности будут поэтапно увеличиваться.

Таким образом, данный завод, с одной стороны, решает задачу переработки отходов, а с другой - обеспечивает выработку электроэнергии, а также создает новые рабочие места.

"При успешной реализации данного проекта аналогичные заводы по выработке электроэнергии путем утилизации отходов планируется построить также в городах Ош, Балыкчы и Каракол. В настоящее время ведется соответствующая работа по заключению инвестиционных соглашений с указанной компанией.

Подобные созидательные инициативы будут последовательно продолжены. Государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку открытию новых предприятий и возрождению простаивающих производств, привлекать инвесторов, что, безусловно, будет способствовать устойчивому развитию нашей страны", - заключил Глава государства и выразил благодарность всем, кто проявил политическую волю и взялся за решение многолетней проблемы столицы, а также инвесторам, внесшим вклад в реализацию данного проекта.

Далее Президент Садыр Жапаров наградил генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Цзюньсинь Хуаньбао Кей Жи Инвест" Дай Дао Орденом "Достук" - за значительный вклад в реализацию проекта строительства экотехнологического завода по производству электроэнергии на основе утилизации твердых бытовых отходов в Бишкеке.

В ходе мероприятия Глава государства подробно ознакомился с полным технологическим циклом утилизации твердых бытовых отходов. Президенту были продемонстрированы зоны приема и выгрузки отходов, участок термической переработки (сжигания) с применением современных высокотемпературных печей, а также центральный пункт управления заводом, откуда осуществляется контроль за всеми производственными процессами, включая выработку электроэнергии и соблюдение экологических параметров.

Отмечено, что завод оснащен передовыми технологиями и полностью соответствует действующим экологическим требованиям и международным стандартам.

Кроме того, Главе государства была представлена линия по переработке образующихся шлаков и золы в строительные материалы.

В завершение мероприятия Президент побеседовал с жителями жилых массивов, расположенных вокруг санитарного полигона. Они рассказали, что в течение многих лет испытывали серьезные трудности из-за постоянного дыма, антисанитарии и мусора, который разлетался по округе. Особенно страдали здоровье детей и пожилых людей. Жители выразили искреннюю радость, отметив, что запуск нового завода существенно улучшит экологическую ситуацию и станет большим и долгожданным подарком к предстоящему Новому году.