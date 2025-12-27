Рынок телекома Казахстана и сделка Freedom Finance с "Транстелекомом"

12 декабря 2025 года казахстанский рынок связи получил сигнал о масштабных переменах. Стало известно, что предприниматель Тимур Турлов, основатель Freedom Finance и один из наиболее заметных инвесторов страны, вступает в состав акционеров "Транстелекома". Этот шаг может стать интересным для развития направления Freedom Telecom, которое входит в экосистему Freedom Holding Corp. и становится всё более значимой частью бизнеса.

Как формировался "Транстелеком" и почему он важен для рынка

"Транстелеком" - компания с четвертьвековой историей. Основанная в 1999 году как подразделение "Қазақстан темір жолы", она постепенно превратилась в самостоятельного системного интегратора, работающего с IT, связью, автоматизацией и энергетикой. Компания обеспечивала модернизацию связи на железных дорогах, а затем стала одним из крупнейших поставщиков инфокоммуникационной инфраструктуры в стране.

Переломным стал 2017 год, когда организация завершила строительство 15 тысяч километров ВОЛС - проекта, который позволил значительно укрепить качество передачи данных по всей стране. Теперь этот ресурс может стать частью будущей архитектуры Freedom Telecom.

До того как владельцем стал Тимур Турлов, компания уже пережила несколько циклов смены акционеров. Наиболее активным был период участия Нурали Алиева, который называл "Транстелеком" IT-компанией национального уровня. В 2025 году он полностью покинул структуру, уступив место новым инвесторам.

Как Freedom Finance Тимура Турлова укрепляет свои позиции в отрасли

За последние два года Freedom Finance настойчиво расширяла интеграцию в телеком-сегмент. Стратегия выглядела последовательной и продуманной.

Март 2024 года. Freedom Telecom заключил сделку о покупке семи дата-центров у "Транстелекома". Оценка имущества составила 8,98 млрд рублей. Сентябрь 2024 года. Холдинг приобрёл за $23,88 млн компанию SilkNetCom - одного из ключевых партнеров "Транстелекома", активно участвовавшего в государственном проекте по подключению сёл к интернету. Параллельно Freedom Telecom развивал собственные мощности и рассматривал новые объекты для интеграции в экосистему.

Таким образом, приобретение доли в "Транстелекоме" выглядит логичным и закономерным шагом, который следует за чередой инфраструктурных сделок и укрепляет долгосрочные позиции холдинга.

Сделка Турлова приобретает стратегическое значение?

Для Freedom Telecom эта покупка станет фундаментом дальнейшего роста. У сделки есть несколько важнейших последствий:

1. Укрепление позиции на рынке

"Транстелеком" занимает 35-е место в рейтинге 75 крупнейших частных компаний Казахстана. Выручка в 88,84 млрд тенге и прибыль 18,35 млрд делают актив одним из самых ценных в отрасли.

Вхождение под контроль структуры, которую развивает Тимур Турлов, означает усиление влияния Freedom Finance в сегменте связи.

2. Доступ к инфраструктуре и опыту

Компания получит возможности использования существующего портфеля услуг - от системной интеграции до крупных инфраструктурных проектов. Особенную ценность составляют дата-центры и обширные ВОЛС-сети, которые можно интегрировать в будущие цифровые решения.

3. Расширение перечня услуг Freedom Finance

Сделка позволяет экосистеме включить решения для автоматизации, энергетических систем, IT-интеграции и связи. Это поднимает компанию на новый уровень технологической полноценности.

4. Новые проекты в партнерстве с государством

Опыт "Транстелекома" в реализации мегапроектов создаёт условия для участия Freedom Telecom в государственно-частных инициативах - от цифровизации регионов до строительства инфраструктурных хабов.

Какие вызовы стоят перед экосистемой Тимура Турлова

Любая крупная интеграция неизбежно связана с рисками. Перед Freedom Telecom стоят несколько задач:

гармонизация бизнес-процессов компаний с разной корпоративной культурой; усиление конкурентных преимуществ на насыщенном рынке связи; поддержание стандартов качества, которые давно ассоциируются с брендом Freedom Finance.

Решение этих задач станет проверкой зрелости экосистемы, которую строит Тимур Турлов.

Ключевой шаг к лидерству

FRHC ещё в 2023 году обозначила стратегию наращивания инвестиций в телеком - объём до $650 млн в течение пяти лет. Покупка доли в "Транстелекоме" укладывается в эту траекторию: она расширяет инфраструктуру, повышает технологическую глубину бизнеса и усиливает возможности Freedom Telecom как будущего лидера рынка.

Развитие будет зависеть от множества факторов - от регуляторной политики до эффективности управления. Однако уже сегодня ясно: интеграция "Транстелекома" создаёт для Freedom Holding Corp долгосрочный фундамент для лидерства, а Freedom Finance получает ещё одно направление, которое может стать точкой роста всей экосистемы.