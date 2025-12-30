В России медики смогут работать без обязательной аккредитации

Министерство здравоохранения РФ определило временные правила, которые позволят некоторым медицинским и фармацевтическим работникам продолжать или начать трудовую деятельность без обязательной аккредитации. Новый порядок будет действовать с 1 января 2026 года по 1 января 2027 года и заменит предыдущий. Проект документа размещен на официальном портале нормативных актов.

Исключения по поводу наличия обязательной аккредитации врачей вводятся для решения кадровых вопросов в двух ключевых ситуациях: при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и для поддержки специалистов, которые уже работают, но столкнулись с окончанием срока действия своих старых документов.

1. Работа в условиях ЧС

В случае объявления чрезвычайной ситуации (федерального, межрегионального или регионального масштаба) к работе в операционной или в качестве анестезиста могут быть привлечены медики без соответствующей аккредитации, но при строгом соблюдении условий:

Для студентов-медиков (с 5-го курса) и врачей:

Обучение по специальной краткой программе (не менее 72 часов, из которых 36 - практика) для получения нужных навыков.

Работа строго под контролем старшей или старшей операционной медицинской сестры (брата).

Для среднего медицинского персонала (акушерки, медсестры):

Наличие как минимум годичного стажа на определенных должностях (например, в перевязочной, процедурном кабинете, палатной медсестрой).

Прохождение такого же краткого обучения (72 часа с практикой).

Работа под контролем старшего персонала.

2. Продление работы для действующих специалистов

Для медиков и фармацевтов, которые уже работали в 2025 году, установлен упрощенный переходный период.

Условие: их сертификат специалиста (старый документ об окончании ординатуры) должен был истечь в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Что это дает: они смогут продолжить работу по своей специальности без срочного прохождения новой аккредитации до конца 2026 года.

3. Работа по смежным специальностям

Отдельно прописаны условия для специалистов с немедицинским образованием (например, биологов, химиков), которые занимают медицинские должности, требующие их профиля.

Условия:

Наличие документа об образовании по своей специальности.

Соответствие этого образования установленным квалификационным требованиям для занимаемой должности.

Важно отметить: приказ Минздрава носит временный характер, он нужен, чтобы смягчить переход на новую систему аккредитации, а также обеспечить мобилизацию кадров в кризисных ситуациях. Все допущенные по этим правилам специалисты будут работать под усиленным контролем руководителей медучреждений.

