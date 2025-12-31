Погода
$ 87.17 - 87.65
€ 102.05 - 102.90

Первый в мире конвертоплан весом 6 тонн совершил полет в Китае

246  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Конвертоплан Lanying R6000 весом 6 тонн совершил первый полет в китайской провинции Сычуань, сообщает "Синьхуа".

Его крейсерская скорость - 550 км/ч, максимальная дальность полета - до 4000 км (в четыре раза больше, чем традиционных вертолетов) на высоте до 7620 м (в два раза больше, нежели у вертолетов).

В свою очередь Global Times сообщает, что конвертоплан может использоваться для передвижения и доставки грузов в труднодоступных районах: например, в горной местности и на море. Как ожидается, Lanying R6000 может использоваться для оказания экстренной медицинской помощКонвертоплан Lanying R6000 весом 6 тонн совершил первый полет в китайской провинции Сычуань, сообщает "Синьхуа".

Его крейсерская скорость - 550 км/ч, максимальная дальность полета - до 4000 км (в четыре раза больше, чем традиционных вертолетов) на высоте до 7620 м (в два раза больше, нежели у вертолетов).

В свою очередь Global Times сообщает, что конвертоплан может использоваться для передвижения и доставки грузов в труднодоступных районах: например, в горной местности и на море. Как ожидается, Lanying R6000 может использоваться для оказания экстренной медицинской помощи, при спасательных операциях, тушении пожаров, патрулировании и др.

Это первый в мире конвертоплан весом 6 тонн.

и, при спасательных операциях, тушении пожаров, патрулировании и др.

Это первый в мире конвертоплан весом 6 тонн.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453924
Теги:
Китай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  