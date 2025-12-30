Погода
Президенту показали завод по производству кормов для рыб в Чуйской области

Светлана Лаптева
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров ознакомился с условиями работы завода по производству кормов для рыб ОсОО "Тянь-Шань форель" в Панфиловском районе Чуйской области.

Главу государства проинформировали, что на строительство завода было затрачено в общей сложности 5 млн долларов США, объект возведен на земельном участке площадью около 7 гектаров.

Отмечено, что строительные работы начались в мае 2025 года и были завершены в декабре 2025 года. При выходе на полную мощность завод сможет производить 100–130 тонн продукции в сутки. В результате запуска завода будет создано от 100 до 120 постоянных рабочих мест.

Руководитель завода Илгиз Сарылдык уулу рассказал, что данный показатель позволит полностью обеспечить внутренние потребности республики и создать условия для развития экспортного направления.

Президент Садыр Жапаров акцентировал внимание руководства завода на необходимости строгого и постоянного соблюдения стандартов качества, подчеркнув, что именно высокое качество кормов является ключевым фактором устойчивого развития рыбной отрасли и конкурентоспособности отечественной продукции.


