Каныбек Досмамбетов навестил детей в онкоотделениях Бишкека

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Каныбек Досмамбетов посетил отделения онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства, а также Центр реабилитации детей и поддержки семьи в Бишкеке.

В преддверии Нового года Национальный центр охраны материнства и детства наполнился атмосферой праздника и искренней радости. Для маленьких пациентов отделений онкологии и онкогематологии была организована новогодняя программа с участием аниматоров. Яркие костюмы, улыбки и внимание помогли детям хотя бы на время отвлечься от больничных будней, подарив им ощущение чуда и веру в лучшее. Каждому ребёнку вручили новогодние подарки.

Продолжением визита стало посещение Центра реабилитации детей и поддержки семьи в Бишкеке. Здесь праздничное настроение разделили не только воспитанники учреждения, но и сотрудники, которые ежедневно вкладывают душу и силы в заботу о детях с особыми потребностями.


