В Таласе семье погибшего сотрудника ГКНБ оказали материальную помощь

30 декабря текущего года, во исполнение поручения заместителя председателя кабинета министров КР - председателя ГКНБ, генерал-полковника Камчыбека Ташиева, жительнице города Талас Керимбаевой Толгонай Таласбаевне была оказана материальная помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Керимбаева является вдовой погибшего сотрудника ГКНБ и самостоятельно воспитывает пятерых детей. В рамках новогодних мероприятий ей и детям были вручены праздничные подарки.

Подчёркивается, что память о погибших сотрудниках ГКНБ всегда сохраняется, а их семьи находятся под особым вниманием государства. В этой связи в здании ГКНБ по Таласской области состоялось соответствующее собрание.

Отмечается, что в 2023 году обращение Т. Керимбаевой к Камчыбеку Ташиеву было удовлетворено, и ей вне очереди была предоставлена трёхкомнатная квартира в городе Талас через Государственную ипотечную компанию. Кроме того, четверым её несовершеннолетним детям на постоянной основе выплачивается ежемесячная пенсия со стороны ГКНБ.