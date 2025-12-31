Погода
$ 87.17 - 87.65
€ 102.05 - 102.90

В Таласе семье погибшего сотрудника ГКНБ оказали материальную помощь

179  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

30 декабря текущего года, во исполнение поручения заместителя председателя кабинета министров КР - председателя ГКНБ, генерал-полковника Камчыбека Ташиева, жительнице города Талас Керимбаевой Толгонай Таласбаевне была оказана материальная помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Керимбаева является вдовой погибшего сотрудника ГКНБ и самостоятельно воспитывает пятерых детей. В рамках новогодних мероприятий ей и детям были вручены праздничные подарки.

Подчёркивается, что память о погибших сотрудниках ГКНБ всегда сохраняется, а их семьи находятся под особым вниманием государства. В этой связи в здании ГКНБ по Таласской области состоялось соответствующее собрание.

Отмечается, что в 2023 году обращение Т. Керимбаевой к Камчыбеку Ташиеву было удовлетворено, и ей вне очереди была предоставлена трёхкомнатная квартира в городе Талас через Государственную ипотечную компанию. Кроме того, четверым её несовершеннолетним детям на постоянной основе выплачивается ежемесячная пенсия со стороны ГКНБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453950
Теги:
Камчыбек Ташиев, Помощь, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  