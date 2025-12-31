Погода
Прокуратура вернула государству земли стоимостью почти 8 млн сомов

166  0
В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области в государственную собственность возвращены земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 8,0 га, незаконно переданные в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения требований земельного законодательства Кыргызской Республики, проведённой прокуратурой Джети-Огузского района. Установлено, что в 2008 году участки, расположенные на территории Кызыл-Суйского айыл окмоту, были незаконно отведены гражданам.

По итогам принятых мер прокурорского надзора земельные участки рыночной стоимостью 7 млн 815 тыс. сомов возвращены в государственную собственность.


URL: https://www.vb.kg/453958
Теги:
земельный участок, Иссык-Кульская область, прокуратура
