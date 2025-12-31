Погода
Кыргызстанские гимнастки взяли золото на турнире Shoin Cup в Японии

В городе Осака (Япония) 24 декабря прошёл международный турнир Shoin Cup по эстетической групповой гимнастике (B уровень). Об этом сообщила тренер кыргызстанской команды Ольга Саликова.

Честь Кыргызстана на ковре защищали три команды в возрастной категории от 6 до 12 лет. Судейский корпус был представлен двумя судьями международной категории К.Белокуровой и О. Палюткиной.

Успешные выступления команд были подтверждены высокими наградами:

В возрастной категории 6–8 лет команда Karven стала победителем турнира и привезла золото (тренер О.Саликова).

Команда Ray в короткой программе (8-10 лет) уверенно завоевала бронзовые медали (тренер О.Полюткина).

Еще одно золото в длинной программе среди гимнасток 12–14 лет завоевала команда Dolores (тренер Л.Исаева).

"Успешное выступление команд, подготовленных под руководством Федерации эстетической групповой гимнастики Кыргызской Республики, стало ярким подтверждением того, что федерацией взят высокий старт на дальнейшие развитие этого спорта в нашей стране", - отметила Ольга Саликова.


