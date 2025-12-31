Денис Петрашов признан спортсменом года в Кыргызстане по итогам 2025 года

Пловец Денис Петрашов стал спортсменом года 2025 по версии Государственного агентства по делам физической культуры и спорта Кыргызской Республики. Решение было объявлено в рамках подведения официальных итогов спортивного года.

Помимо главной награды, Денис Петрашов также был признан лучшим среди мужчин в номинации "Открытие года" в олимпийских видах спорта, что подчеркнуло его стремительный прогресс и высокий уровень выступлений на протяжении сезона.

В ходе церемонии были отмечены победители и призёры и в других номинациях, охватывающих олимпийские и неолимпийские виды спорта, тренеров и спортивные организации. Мероприятие стало итоговой площадкой для оценки достижений кыргызстанских спортсменов в 2025 году.

Признание Дениса Петрашова спортсменом года стало результатом его стабильных выступлений, значимых спортивных достижений и вклада в укрепление позиций кыргызстанского плавания на международной арене.