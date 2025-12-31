Год стратегических решений: КРСУ выходит на новый уровень развития

Ключевым событием года стало подписание межправительственного соглашения о строительстве нового кампуса КРСУ - первого кампуса мирового уровня Российской Федерации за пределами России. Проект рассматривается как стратегический для двустороннего образовательного сотрудничества и должен задать новый стандарт университетской инфраструктуры в регионе.

Еще одним важным шагом стало открытие после капитального ремонта Школы КРСУ. Сегодня в ней обучаются 564 ученика, а сама школа встроена в единую образовательную траекторию "школа - СПО - вуз", которую университет формирует как устойчивую модель подготовки кадров.

В 2025 году в КРСУ также создан Попечительский совет и впервые открыт эндаумент-фонд - инструмент долгосрочной финансовой устойчивости университета. Параллельно расширялась партнерская сеть, развивались образовательные программы, научные проекты и молодежные инициативы.

Земля под кампус: юридическая точка опоры проекта

Практическая реализация проекта нового кампуса получила развитие на уровне решений правительства. Кабинет министров КР принял постановление о трансформации земельного участка в Аламединском районе Чуйской области для строительства кампуса КРСУ. Речь идет о территории в айыльном аймаке Байтик Баатыр общей площадью 27,82 гектара.

Земли переведены из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Из них 25,38 гектара находятся в государственной собственности, еще 2,44 гектара - в частной. Решение принято в рамках действующего законодательства как исключение для стратегического государственного проекта.

Постановлением предусмотрены обязательства по прекращению прав третьих лиц, приведению кадастровых документов в соответствие, а также строгому соблюдению градостроительных, экологических, санитарных и сейсмических норм. Отдельно подчеркивается необходимость сохранения плодородия земель, компенсации потерь сельхозпроизводства, защиты объектов историко-культурного наследия и обязательного участия археолога при проведении земляных работ.

"Мы научились работать командой"

Подводя итоги года, ректор КРСУ Сергей Волков отмечает: главным достижением стали не столько видимые инфраструктурные изменения, сколько внутренняя трансформация процессов.

По его словам, в университете выстроена командная модель работы, при которой идеи могут исходить от студентов, а дальше проходить полный цикл - от проектирования и смет до реализации и эксплуатации. Такой подход позволил перейти от разрозненных решений к созданию продуманных образовательных и общественных пространств.

В 2025 году университет сосредоточился на самых сложных элементах инфраструктуры - инженерных сетях, системах отопления, электроснабжения и охлаждения. Именно эта "невидимая" часть, как отмечает руководство вуза, создает основу для дальнейшего масштабирования изменений.

Образование, партнерства и социальная политика

Год стал насыщенным и с точки зрения содержания образовательного процесса. КРСУ расширил сотрудничество с бизнесом и ведущими университетами, сделав акцент не на формальных соглашениях, а на дорожных картах с измеримым результатом. Это дало студентам доступ к оплачиваемым практикам, стажировкам и обучению за рубежом.

Параллельно университет начал реализацию комплексной программы поддержки молодых преподавателей. В проработке находятся механизмы помощи с первоначальным взносом по ипотеке, развитие социальной инфраструктуры, включая планы по открытию детского сада. В КРСУ действует система социальной поддержки сотрудников и неработающих пенсионеров, включая компенсации и оздоровительные программы.

Взгляд в 2026 год

В числе приоритетов на следующий год - доведение не менее 50 процентов инфраструктуры до нормативного состояния, рост востребованности образовательных программ, увеличение научного дохода и конкурсности приема. Университет планирует активнее привлекать преподавателей из регионов и из-за рубежа, усиливая свою конкурентоспособность.

По словам ректора, для КРСУ принципиально важно не просто обновлять здания или запускать новые проекты, а выстраивать устойчивую систему развития, ориентированную на студентов, преподавателей и реальные запросы экономики. Сохранение командной работы и доверия внутри коллектива он называет ключевым условием дальнейшего роста университета.