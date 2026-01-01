Китай заявил о контрмерах в связи с продажей США оружия Тайваню

Официальный представитель МИД Китая прокомментировал решение о принятии контрмер в отношении 20 американских военно-промышленных компаний и 10 их высших руководителей.

В ответ на недавнее объявление США о крупномасштабных поставках вооружений в район Тайваня Китай в соответствии с положениями Закона КНР "О противодействии иностранным санкциям" принял решение применить ответные меры в отношении 20 американских предприятий, связанных с военной промышленностью, и 10 высших руководителей, участвовавших в вооружении Тайваня в последние годы.

"Тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", - заявил представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Отмечено, что любые провокационные действия, которые перейдут черту в тайваньском вопросе, будут встречены решительным ответом Китая. Любые компании или частные лица, занимающиеся продажей оружия Тайваню, заплатят за свои действия. "Ни одна страна, никакая сила не должна недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и могучие возможности правительства и народа Китая в отстаивании национального суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул дипломат.

Как заключил представитель МИД, Китай еще раз призывает США неуклонно придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике Китая и США, выполнять официальные обязательства, взятые на себя американскими лидерами, прекратить опасные действия по вооружению Тайваня, прекратить подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылать неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Китай и впредь будет принимать решительные меры для твердой защиты национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности.

Источник: ipaknews.uz