Смертельное ДТП на юге Нигерии: среди пострадавших Энтони Джошуа

Британский тяжеловес Энтони Джошуа получил травмы в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Нигерии, в котором погибли два человека, сообщили власти.

Авария произошла в понедельник около полудня по местному времени на скоростной трассе Огун–Лагос, когда чёрный внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, столкнулся с припаркованным коммерческим грузовиком. По данным Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии (FRSC), в ДТП участвовали пять взрослых мужчин. Два человека погибли, двое не пострадали, а Джошуа получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.

Предварительное расследование указывает на возможное превышение скорости и потерю управления автомобилем во время манёвра обгона, после чего произошло столкновение с грузовиком. Фотографии с места происшествия свидетельствуют о серьёзных повреждениях автомобиля.

36-летний Джошуа имеет семейные корни в штате Огун и находился в Нигерии после недавней победы над Джейком Полом в Майами. Сообщается, что он направлялся из Лагоса к родственникам в город Сагаму для празднования Нового года.

Местная полиция начала полное расследование обстоятельств аварии.