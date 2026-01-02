Погода
Легенда "Реала" Роберто Карлос перенёс экстренную операцию на сердце

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос был экстренно прооперирован на сердце во время поездки на родину.

52-летний экс-футболист находился в Сан-Паулу на семейном отдыхе, когда прошёл плановое медицинское обследование из-за подозрения на тромб в ноге. В ходе проверки врачи выявили нарушения в работе сердца, после чего было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве.

По информации испанских СМИ, операция изначально должна была продлиться около 40 минут, однако из-за возникших осложнений она заняла почти три часа. Несмотря на это, состояние Роберто Карлоса оценивается как стабильное. Ожидается, что он останется в больнице ещё на несколько дней под наблюдением врачей.

Сам Карлос подтвердил, что чувствует себя хорошо, отметив, что находится под постоянным медицинским контролем.

Роберто Карлос считается одним из лучших левых защитников в истории футбола. За 11 сезонов в составе "Реала" он выиграл четыре чемпионата Испании и три Лиги чемпионов. В составе сборной Бразилии он провёл 127 матчей, стал двукратным победителем Кубка Америки и чемпионом мира 2002 года.


