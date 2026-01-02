Хабиб Нурмагомедов объяснил происхождение прозвища "Орёл"

Легендарный экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился историей появления своего прозвища "The Eagle" ("Орёл"), которое стало известно болельщикам по всему миру.

По словам Нурмагомедова, до начала выступлений в UFC у него не было никакого прозвища. Ситуация изменилась в 2012 году после подписания контракта с промоушеном, представители которого отметили, что его имя и фамилия сложны для произношения, и предложили выбрать никнейм.

Выступая на Всемирном спортивном саммите в Дубае, Хабиб рассказал, что выбрал "Орла" как символ своей родины - Дагестана. Со временем боец стал мировой звездой MMA, и необходимость в прозвище исчезла, поскольку фанаты научились правильно произносить его имя.

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру с рекордом 29 побед без поражений и продолжает оставаться одной из ключевых фигур в истории UFC.