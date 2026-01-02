Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.05 - 102.90

Хабиб Нурмагомедов объяснил происхождение прозвища "Орёл"

218  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Легендарный экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился историей появления своего прозвища "The Eagle" ("Орёл"), которое стало известно болельщикам по всему миру.

По словам Нурмагомедова, до начала выступлений в UFC у него не было никакого прозвища. Ситуация изменилась в 2012 году после подписания контракта с промоушеном, представители которого отметили, что его имя и фамилия сложны для произношения, и предложили выбрать никнейм.

Выступая на Всемирном спортивном саммите в Дубае, Хабиб рассказал, что выбрал "Орла" как символ своей родины - Дагестана. Со временем боец стал мировой звездой MMA, и необходимость в прозвище исчезла, поскольку фанаты научились правильно произносить его имя.

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру с рекордом 29 побед без поражений и продолжает оставаться одной из ключевых фигур в истории UFC.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453973
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  