Заявка стран ЦА на Кубок Азии-2031 может быть отозвана или отклонена

Совместная заявка Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на проведение Кубка Азии по футболу 2031 года может быть отозвана или отклонена. Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на источник в футбольной среде.

По информации источника, не все страны Центральной Азии готовы принять турнир столь высокого уровня из-за недостатка инфраструктуры, соответствующей требованиям Азиатской конфедерации футбола (АФК) и ФИФА. Пока не ясно, будет ли заявка аннулирована по инициативе стран или победителем отбора станет другой кандидат.

На право проведения Кубка Азии-2031 также претендуют Австралия, Индия, Индонезия, Кувейт и Южная Корея.


