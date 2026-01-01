Погода
В новогоднюю ночь в роддомах КР появились на свет 367 детей

125  0
В новогодние сутки в Кыргызстане родились 367 детей - 177 мальчиков и 190 девочек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По ее данным, за период с 8:00 31 декабря 2025 года до 8:00 1 января 2026 года в республике также было проведено 9 операций кесарева сечения.

В первые минуты Нового года с 00:00 до 00:10 1 января на свет появились 11 детей - 6 мальчиков и 5 девочек. Первым ребёнком 2026 года стала девочка, родившаяся ровно в 00:00 в Ысык-Атинском центре общеврачебной практики. Вес новорождённой составил 3,915 кг.

Наибольшее количество родов зафиксировано в Джалал-Абадской области - 81. В городе Ош и Ошской области родились 68 детей, в Бишкеке - 69.

Отмечается, что в Джалал-Абадской межобластной объединённой клинической больнице родились 2 ребёнка, в Городском перинатальном центре города Бишкек - 1, в Ошском городском роддоме - 1.


Теги:
Минздрав, новорожденный, родильный дом, Кыргызстан
