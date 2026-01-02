Погода
В Бишкеке приступили к строительству современных остановок и переходов

В Бишкеке временно закрыт для движения участок проспекта Чынгыза Айтматова в связи с началом строительства подземных пешеходных переходов и современных остановочных комплексов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Строительные работы стартовали 1 января 2026 года по инициативе мэра города Айбека Джунушалиева. Для автотранспорта закрыт отрезок проспекта Чынгыза Айтматова от проспекта А. Масалиева до улицы Семетей.

В рамках проекта на участке от улицы Семетей до проспекта А. Масалиева планируется строительство четырех подземных пешеходных переходов, один из которых уже введен в эксплуатацию. Кроме того, на отрезке от улицы Ахунбаева до улицы Семетей установят 16 новых остановочных комплексов, соответствующих современным требованиям.

Мэр столицы поручил городским службам обеспечить высокое качество работ и завершить строительство в установленные сроки. Работы начаты в период праздничных выходных, чтобы снизить транспортную нагрузку и минимизировать неудобства для горожан.


Теги:
строительство, Бишкек
