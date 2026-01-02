AFCON-2025: сформирован список участников 1/8 финала

Все 16 команд, вышедших в плей-офф Кубка Африки по футболу 2025 (AFCON), определены, несмотря на то, что несколько матчей группового этапа ещё не завершены.

Египет стал первой командой, обеспечившей место в 1/8 финала после побед над Зимбабве и Южной Африкой, а также ничьей с Анголой. Нигерия установила исторический рекорд, выиграв все три матча группового этапа против Танзании, Туниса и Уганды, забив восемь голов - лучший показатель команды на групповом этапе в истории турнира.

Алжир также обеспечил себе выход в плей-офф, одержав победы в первых двух матчах при активном участии Рияда Махреза. Южная Африка, Марокко и Мали тоже пробились в 1/8 финала, а Тунис и Танзания завершили успешный групповой этап в группе C.

В остальных группах квалифицировались следующие команды:

Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин

Группа E: Алжир, Судан, Буркина-Фасо

Группа F: Кот-д"Ивуар, Камерун, Мозамбик

Восьми командам пришлось покинуть турнир после группового этапа: Уганда, Габон, Экваториальная Гвинея, Ангола, Зимбабве и Ботсвана.

На стадии 1/8 финала уже подтверждён один матч: Танзания встретится с хозяевами турнира, сборной Марокко.

Полный список команд, вышедших в 1/8 финала AFCON 2025:

Алжир

Египет

Нигерия

Марокко

Сенегал

ДР Конго

Бенин

Буркина-Фасо

Судан

Кот-д"Ивуар

Камерун

Мозамбик

Мали

Южная Африка

Тунис

Танзания

Каждый матч плей-офф обещает напряжённую борьбу, эмоции и национальную гордость, а победители продолжат путь к титулу в четвертьфинале.