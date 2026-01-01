Кыргызстанский боец Ражабали Шайдуллаев выиграл титульный бой в Японии

Кыргызстанский боец Ражабали Шайдуллаев одержал победу в титульном бою на турнире по смешанным единоборствам Rizin FF, прошедшем в Сайтаме (Япония).

В главном событии вечера Шайдуллаев встретился с японцем Микуру Асакурой. Поединок завершился досрочно: кыргызстанец с первых минут взял контроль над боем, занял доминирующую позицию в партере и нанес серию ударов, после чего рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут. Асакура получил травму и был вынесен на носилках.

25-летний Шайдуллаев во второй раз защитил титульный пояс Rizin FF в полулегком весе (до 66 кг) и продолжает идеальную серию в профессиональной карьере - 16 побед в 16 боях.

Для 33-летнего Микуру Асакуры это поражение стало первым после двух побед; на его счету теперь 19 побед, 5 поражений и 1 бой без результата.