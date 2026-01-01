В Бишкеке открыт новый сквер "Санжыра"

В Бишкеке с участием мэра Айбека Джунушалиева состоялось открытие нового сквера "Санжыра". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, при поддержке президента Кыргызской Республики на земельном участке площадью 2 гектара был благоустроен современный сквер. На его территории оборудованы детские игровые площадки, мини-футбольное поле, а также обустроены прогулочные зоны.

В ходе мероприятия мэр Айбек Джунушалиев пообщался с жителями близлежащих домов, которые выразили благодарность за создание нового общественного пространства.

Отметим, что в весенний период на территории сквера планируется посадка дополнительных зеленых насаждений.