Погода
$ 87.25 - 87.75
€ 102.05 - 102.90

В Кыргызстане отметили успехи неолимпийских видов спорта в 2025 году

97  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дирекция по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики провела торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов работы за 2025 год.

В церемонии приняли участие директор Дирекции Эмиль Заярко, руководители и представители спортивных федераций, а также спортсмены, добившиеся значительных результатов в неолимпийских видах спорта в уходящем году.

В рамках мероприятия были подведены ключевые итоги: отмечен рост популярности неолимпийских дисциплин, активное участие спортсменов Кыргызстана в международных турнирах, а также успешная организация национальных чемпионатов и турниров.

Спортивным федерациям, которые в течение года тесно сотрудничали с Дирекцией и внесли заметный вклад в развитие неолимпийских видов спорта, были вручены благодарственные письма и памятные статуэтки. Особое внимание уделялось федерациям самбо, каратэ, кулатуу и других дисциплин, где кыргызстанские спортсмены добились международных успехов.

Директор Дирекции Эмиль Заярко отметил важность системной работы с федерациями и спортсменами, подчеркнув, что развитие неолимпийских видов спорта способствует укреплению спортивной инфраструктуры страны и подготовке новых поколений атлетов к международным соревнованиям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453984
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  