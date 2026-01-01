В Кыргызстане отметили успехи неолимпийских видов спорта в 2025 году

Дирекция по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики провела торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов работы за 2025 год.

В церемонии приняли участие директор Дирекции Эмиль Заярко, руководители и представители спортивных федераций, а также спортсмены, добившиеся значительных результатов в неолимпийских видах спорта в уходящем году.

В рамках мероприятия были подведены ключевые итоги: отмечен рост популярности неолимпийских дисциплин, активное участие спортсменов Кыргызстана в международных турнирах, а также успешная организация национальных чемпионатов и турниров.

Спортивным федерациям, которые в течение года тесно сотрудничали с Дирекцией и внесли заметный вклад в развитие неолимпийских видов спорта, были вручены благодарственные письма и памятные статуэтки. Особое внимание уделялось федерациям самбо, каратэ, кулатуу и других дисциплин, где кыргызстанские спортсмены добились международных успехов.

Директор Дирекции Эмиль Заярко отметил важность системной работы с федерациями и спортсменами, подчеркнув, что развитие неолимпийских видов спорта способствует укреплению спортивной инфраструктуры страны и подготовке новых поколений атлетов к международным соревнованиям.