В Кыргызстане открыт Центр подготовки футбольных тренеров

Кыргызском футбольном союзе официально открылся Центр развития образования тренеров. С этого дня функции по обучению и подготовке тренеров переданы новому фонду, который будет внедрять современную и системную модель подготовки специалистов в футболе.

Центр ставит перед собой следующие задачи:

развитие национальной системы подготовки тренеров и инструкторов;

повышение качества и эффективности обучения специалистов;

увеличение числа квалифицированных отечественных тренеров.

Учебная организация будет проводить семинары, тренинги и стажировки, внедрять современные методы тренировки, а также сотрудничать с национальными и международными футбольными структурами. Кроме того, фонд займётся подготовкой методических материалов и созданием условий для профессионального роста тренеров.

Директором Центра назначен бывший сотрудник Технического отдела КФС Нурсултан Усенов.