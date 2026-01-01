Погода
$ 87.25 - 87.75
€ 102.05 - 102.90

В Кыргызстане открыт Центр подготовки футбольных тренеров

109  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызском футбольном союзе официально открылся Центр развития образования тренеров. С этого дня функции по обучению и подготовке тренеров переданы новому фонду, который будет внедрять современную и системную модель подготовки специалистов в футболе.

Центр ставит перед собой следующие задачи:

развитие национальной системы подготовки тренеров и инструкторов;

повышение качества и эффективности обучения специалистов;

увеличение числа квалифицированных отечественных тренеров.

Учебная организация будет проводить семинары, тренинги и стажировки, внедрять современные методы тренировки, а также сотрудничать с национальными и международными футбольными структурами. Кроме того, фонд займётся подготовкой методических материалов и созданием условий для профессионального роста тренеров.

Директором Центра назначен бывший сотрудник Технического отдела КФС Нурсултан Усенов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453985
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  