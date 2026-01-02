Погода
Неймар продлил контракт с "Сантосом" и готовится к ЧМ-2026

- Самуэль Деди Ирие
Бразильская футбольная звезда Неймар подписал новый контракт с клубом "Сантос", обеспечив своё пребывание в команде после Чемпионата мира 2026 года.

Ранее контракт Неймара подходил к концу менее чем за шесть месяцев до старта мирового первенства, что вызвало слухи о возможном трансфере. Теперь форвард согласовал продление соглашения на один год, которое будет действовать до декабря 2026 года, даже если он попадёт в состав сборной Бразилии на чемпионат мира.

Продление контракта стало изменением в стратегии Неймара, который после возвращения в "Сантос" в феврале 2023 года обычно подписывал краткосрочные шестимесячные соглашения. Последнее такое продление истекало в конце 2025 года.

Президент клуба Марсело Тейшейра и отец/агент Неймара вели активные переговоры о новом соглашении. Неймар также внёс значительный вклад в сохранение "Сантоса" в высшем дивизионе, забив пять голов и оформив одну результативную передачу в последних четырёх матчах сезона.

Нападающий пропустит старт сезона 2025 года и несколько первых матчей, восстанавливаясь после травмы медиального мениска. Его предполагаемая дата возвращения - 25 февраля в матче против "Васко да Гама". Если сроки сдвинутся, дебют может состояться 11 марта против "Мирассол".

Продление контракта гарантирует, что Неймар останется ключевым игроком "Сантоса", сосредоточившись на подготовке к Чемпионату мира и выступлениях в Кубке Южной Америки (Copa Sudamericana).


