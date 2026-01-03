Энцо Мареска отправлен в отставку с поста главного тренера "Челси"

Футбольный клуб "Челси" принял решение уволить главного тренера Энцо Мареску спустя 18 месяцев после его назначения. Причиной отставки стала неудовлетворительная форма команды - лондонцы одержали лишь одну победу в семи последних матчах английской Премьер-лиги.

На данный момент "синие" занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ и отстают от лидера чемпионата - "Арсенала" - на 15 очков. В руководстве клуба подчеркнули, что смена тренера необходима для сохранения конкурентоспособности и стабилизации результатов во второй части сезона.

По информации британских СМИ, главным кандидатом на вакантную должность является главный тренер французского "Страсбура" Лиам Розеньор. 41-летний специалист находится в орбите интересов владельцев "Челси" из консорциума BlueCo, так как хорошо знаком с их управленческой моделью. Розеньор ранее успешно работал с "Халл Сити", а в текущем сезоне вывел "Страсбур" в зону еврокубков.

Несмотря на то что под руководством Марески "Челси" в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА, его работа сопровождалась тактической нестабильностью и напряжёнными отношениями с руководством клуба. Дополнительным фактором стали публичные высказывания тренера о недостаточной поддержке со стороны владельцев, от которых он впоследствии отказался отказываться.

Отставка Марески стала уже седьмой сменой главного тренера за последние три с половиной года при владельцах Тодде Бёли и фонде Clearlake Capital. Такая кадровая нестабильность вновь вызывает критику со стороны экспертов и болельщиков, которые указывают на отсутствие долгосрочной стратегии развития клуба.