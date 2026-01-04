Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.10 - 103.00

Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа

40  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа на 19 апреля.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно тексту законопроекта, ответственность за геноцид советского народа в период Великой Отечественной войны лежит на нацистах и их пособниках. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Дату предложили в Госдуме. Авторы инициативы объяснили, что ее выбрали, поскольку 19 апреля 1943 года был издан первый правовой акт, официально зафиксировавший целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях (указ Президиума Верховного Совета СССР № 39).

"19 апреля служит напоминанием всему миру о необходимости сделать все, чтобы геноцид никогда и нигде не повторялся", - указано в пояснительной записке, опубликованной на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуме законопроект об установлении 19 апреля памятной датой был принят 16 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя рассмотрение документа, назвал долгом "сохранение памяти о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов".

Источник: РБК


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453998
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  