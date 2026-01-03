Гвардиола остался доволен ничьей "Манчестер Сити" с "Сандерлендом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола неожиданно позитивно оценил ничью 0:0 в гостевом матче против "Сандерленда", несмотря на то что этот результат увеличил отставание команды от лидирующего "Арсенала" до четырёх очков в чемпионской гонке Премьер-лиги.

"Горожане" не смогли забить впервые за 10 матчей чемпионата, а также потеряли из-за травм Нико Гонсалеса и Савиньо. Тем не менее после финального свистка Гвардиола выглядел довольным и отметил качество игры своей команды, особенно во втором тайме.

"Хорошо. Берём одно очко. Второй тайм был отличным", - сказал Гвардиола в интервью Sky Sports. - "Мы много раз оказывались в пределах вратарской, но не смогли реализовать моменты. Мы создали много против очень сильной и физически мощной команды. Сезон ещё длинный. Мы будем в борьбе".

В первом тайме "Сити" испытывал трудности под высоким прессингом соперника, а гол Бернарду Силвы был отменён. После перерыва команда прибавила: Савиньо упустил два момента, Фил Фоден пробил с линии ворот, а Тиджани Рейндерс не использовал шанс в добавленное время.

Капитан команды Бернарду Силва был более критичен к результату. "Мы недовольны, потому что хотели большего, - признал он. - Во втором тайме у нас было много моментов, но это был один из тех дней, когда мяч просто не шёл в ворота".

Ничья стоила "Манчестер Сити" потери важных очков в чемпионской гонке, однако уверенность Гвардиолы показывает, что действующие чемпионы по-прежнему считают себя реальными претендентами на титул.