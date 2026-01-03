Кыргызстанский футболист вошёл в ТОП-5 игроков тура в лиге Монголии

Кыргызстанский футболист Ильяз Абдымомун уулу (Азирет) вошёл в число лучших игроков тура во второй лиге чемпионата Монголии. Об этом сообщает Prosports.kz.

Игрок выступает за клуб "Умнугови Йолууд", к которому он присоединился в текущем сезоне. После перехода Абдымомун уулу принял участие в нескольких матчах и быстро стал одним из ключевых футболистов команды.

В двух встречах кыргызстанец был признан лучшим игроком матча, а по итогам второго тура чемпионата вошёл в ТОП-5 лучших игроков тура. Его уверенная и стабильная игра получила высокую оценку как специалистов, так и болельщиков.

Успешное выступление Ильяза Абдымомун уулу подтверждает высокий уровень кыргызстанских футболистов, выступающих за рубежом, и его удачную адаптацию в чемпионате Монголии.