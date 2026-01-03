Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.10 - 102.95

Кыргызстанский футболист вошёл в ТОП-5 игроков тура в лиге Монголии

97  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский футболист Ильяз Абдымомун уулу (Азирет) вошёл в число лучших игроков тура во второй лиге чемпионата Монголии. Об этом сообщает Prosports.kz.

Игрок выступает за клуб "Умнугови Йолууд", к которому он присоединился в текущем сезоне. После перехода Абдымомун уулу принял участие в нескольких матчах и быстро стал одним из ключевых футболистов команды.

В двух встречах кыргызстанец был признан лучшим игроком матча, а по итогам второго тура чемпионата вошёл в ТОП-5 лучших игроков тура. Его уверенная и стабильная игра получила высокую оценку как специалистов, так и болельщиков.

Успешное выступление Ильяза Абдымомун уулу подтверждает высокий уровень кыргызстанских футболистов, выступающих за рубежом, и его удачную адаптацию в чемпионате Монголии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454000
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  