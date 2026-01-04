ФИФА зафиксировала рекордный спрос на билеты ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о рекордном интересе болельщиков к чемпионату мира 2026 года. В ходе третьего этапа продаж было получено более 150 миллионов заявок на приобретение билетов.

По информации ФИФА, заявки поступили из более чем 200 стран, а общий спрос превысил количество доступных билетов примерно в 30 раз. Текущий этап продаж завершится 13 января.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что предстоящее первенство планеты станет самым масштабным событием в истории футбола, подчеркнув, что высокий спрос отражает глобальную популярность игры.

Ранее ФИФА пересмотрела ценовую политику после негативной реакции со стороны болельщиков. Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) раскритиковала первоначальные цены и призвала к приостановке продаж. В частности, по программе лояльности стоимость посещения всех матчей своей сборной до финала достигала 6900 долларов, что значительно превышало цены ЧМ-2022 в Катаре.

После корректировки часть билетов стала доступна по цене от 60 долларов, а минимальная общая стоимость пакета до финала составила 4185 долларов.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде. Турнир стартует 11 июня, финал запланирован на 19 июля.