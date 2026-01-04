Власти РФ назвали риски привлечения трудовых мигрантов из Афганистана

Российские власти пока не могут массово привлекать трудовых мигрантов из Афганистана, потому что нет двусторонних механизмов контроля за их потоком и вероятны риски того, что среди рабочих могут оказаться радикалы, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Посол Афганистана в России Хассан Гуль Хассан ранее говорил РИА Новости, что Кабул обсуждает с российскими властями возможность привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства, конкретных договоренностей по этому вопросу достигнуто не было.

"Нужен фильтр и регулирование. Мы не можем широко открыть свои двери - закон запрещает - в экономику массам людей, которых мы сами не уверены, что в состоянии контролировать. Никакой гарантии и действующего эффективного механизма сейчас нет", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о перспективах привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работам в России.