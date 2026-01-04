Ламповый завод в Майлуу-Суу перейдёт на новые направления производства

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев сообщил о создании специальной рабочей группы для восстановления деятельности Майлуу-Суйского лампового завода. Также планируется проведение анализа по диверсификации производства и открытию новых направлений. Кроме того, по его словам, заработная плата работникам предприятия будет полностью выплачена до конца января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

По данным кабмина, в целях совершенствования системы управления предприятием Счётная палата проведёт комплексную оценку финансово-хозяйственной и управленческой деятельности завода.

Бакыт Торобаев также заявил, что производство ламп накаливания на заводе будет прекращено, поскольку данный вид продукции утратил актуальность и больше не используется в мировом масштабе.

В настоящее время на Майлуу-Суйском ламповом заводе производится несколько видов стеклянной продукции, включая стеклотару, бутылки, банки и светодиодные лампы.

Справка: Майлуу-Суйский ламповый завод расположен в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. Предприятие было построено и введено в эксплуатацию в 1964 году. За годы своей деятельности завод неоднократно менял форму управления - от государственного предприятия до акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью.