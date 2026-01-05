В перерабатывающей промышленности за 11 месяцев зафиксирован высокий рост

По итогам января–ноября 2025 года в перерабатывающей промышленности Кыргызстана зафиксирован высокий рост, что свидетельствует об активном развитии отрасли и ее значимом вкладе в экономику, в том числе в рост валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Согласно данным, объем производства продукции перерабатывающей промышленности за отчетный период составил 94 млрд 230 млн сомов, что на 15 млрд 31 млн сомов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Данный рост отражает повышение производственной активности и устойчивую динамику в отрасли.

При этом индекс физического объема достиг 127,8 процента, что указывает на высокие темпы развития перерабатывающей промышленности.