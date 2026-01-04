Операция США в Венесуэле: в мире призывают к деэскалации

После военной операции США в Венесуэле мировые лидеры призывают к деэскалации и соблюдению норм международного права. Дональд Трамп заявил о захвате правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.

Лидеры многих стран мира комментируют военную операцию США в Венесуэле, совершенную в субботу, 3 января. Некоторые выступили с осуждением действий Вашингтона. Европейские лидеры выразили обеспокоенность и призвали к деэскалации.

Соединенные Штаты в ночь на 3 января нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу. Вскоре президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные захватили правителя Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес и вывезли из страны в США, где им будут предъявлены обвинения в "наркотерроризме".

Евросоюз не осудил действия США

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не стала давать прямую оценку действиям Вашингтона и указала, что ЕС "внимательно следит за ситуацией в Венесуэле". "Мы поддерживаем народ Венесуэлы и выступаем за мирный и демократический переход. Любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН", - написала фон дер Ляйен в соцсети X, добавив, что граждане ЕС в Венесуэле могут рассчитывать на всестороннюю поддержку.

В похожем ключе выступил и председатель Евросовета Антониу Кошта, призвав "к деэскалации и решению в полном соответствии с международным правом и принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций". "Евросоюз будет и впредь поддерживать мирное, демократическое и инклюзивное решение в Венесуэле", - подчеркнул Кошта.

Генсек ООН назвал операцию США нарушением норм международного права

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил "глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации в Венесуэле". По его словам, военная операция США в стране "имеет потенциально тревожные последствия для региона".

"Вне зависимости от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент. Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного уважения всеми международного права, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не соблюдаются", - говорится в заявлении от имени Гутерриша.

Генсек ООН призвал всех участников "процесса в Венесуэле к всестороннему диалогу в полном соответствии с правами человека и верховенством права".

МИД Венесуэлы вскоре после начала ударов США потребовал созвать заседание Совета Безопасности ООН для их обсуждения. "В связи с преступной агрессией со стороны правительства США против нашей Родины мы запросили созыв экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, ответственного за соблюдение международного права", - заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Россия и Китай осудили операцию США

В МИД России назвали действия США "актом вооруженной агрессии против Венесуэлы". Это вызывает "глубокую озабоченность и осуждение", отметили во внешнеполитическом ведомстве России. Там призвали не допустить дальнейшей эскалации и настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. "Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного, вмешательства извне", - говорится в заявлении.

В Москве также поддержали призыв венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки относительно безотлагательного созыва заседания Совета Безопасности ООН.

В МИД Китая заявили, что "глубоко потрясены и решительно осуждают вопиющее применение силы США против суверенного государства и действия против его президента". "Подобные гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы, а также угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении КНР.

Колумбия отправила военных к границе с Венесуэлой

Колумбия после начала ударов Соединенных Штатов по Венесуэле направила своих военных к границе с этой южноамериканской страной, заявил президент Колумбии Густаво Петро. Он осудил операцию США, назвав ее "посягательством на суверенитет" Латинской Америки и предупредив о гуманитарном кризисе. В случае притока просителей убежища к границе также будут развернуты дополнительные силы, отметил глава государства.

Власти Кубы также выступили с осуждением действий США и потребовали "срочной реакции международного сообщества на преступное нападение США на Венесуэлу". "Государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки", - написал президент Кубы Мигель Диас-Канель в X.

Сенаторы из Демпартии осудили военную операцию США в Венесуэле

Некоторые законодатели от Демократической партии США резко раскритиковали администрацию республиканца Трампа за решение нанести удары по Венесуэле и захватить Николаса Мадуро. Сенатор Энди Ким напомнил о выступлениях госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета в конце 2025 года. "Несколько недель назад министры Рубио и Хегсет посмотрели в глаза каждому сенатору и сказали, что речь идет не о смене режима. Тогда я им не доверял, а сейчас мы видим, что они нагло лгали Конгрессу", - написал Ким в X.

По его словам, Трамп отверг предусмотренную Конституцией процедуру одобрения вооруженных конфликтов, потому что его "администрация знает, что подавляющее большинство американского народа отвергает риски втягивания нашей страны в новую войну". "Этот удар не является проявлением силы. Это неразумная внешняя политика. Он подвергает опасности американцев в Венесуэле и регионе, и посылает ужасный и тревожный сигнал другим влиятельным лидерам по всему миру о том, что нападение на главу государства является приемлемой политикой для правительства США", - подчеркнул Ким.

Сенатор-демократ Рубен Гальего поддержал это мнение, назвав действия Белого дома "второй неоправданной войной в моей жизни". "Эта война незаконна, это позор, что мы из мирового полицейского превратились в мирового хулигана менее чем за год. У нас нет причин воевать с Венесуэлой", - заявил Гальего.

"Без разрешения Конгресса и при подавляющем большинстве американцев, выступающих против военных действий, Трамп только что нанес неоправданный, незаконный удар по Венесуэле. Он говорит, что у нас недостаточно денег на здравоохранение для американцев, но почему-то у нас есть неограниченные средства на войну?" - заявил еще один сенатор-демократ Джим Макговерн.

