Эмма Радукану снялась с матча против Наоми Осаки на United Cup

Британская теннисистка Эмма Радукану была вынуждена отказаться от участия в матче против японки Наоми Осаки на командном турнире United Cup в Перте из-за опасений, связанных с её физической готовностью. Об этом сообщает агентство Reuters.

23-летняя Радукану планировала провести свой первый официальный матч с октября, продолжая подготовку к Открытому чемпионату Австралии. Однако, по словам капитана сборной Великобритании Тима Хенмана, было принято решение не рисковать здоровьем спортсменки.

"Если говорить откровенно, она была очень близка к тому, чтобы сыграть. Это было непростое решение. Эмма хорошо тренировалась и набирала форму, но мы решили, что сейчас выходить на корт ещё рано", - отметил Хенман в интервью австралийскому телеканалу Nine.

Местные СМИ сообщают, что причиной снятия стала травма, однако официальные детали не раскрываются. При этом Хенман подчеркнул, что Радукану, возможно, ещё сможет сыграть на турнире.

После победы на US Open в 2021 году Радукану неоднократно сталкивалась с проблемами формы и здоровья. В прошлом сезоне она сумела дойти до четвертьфинала турнира в Майами, однако затем досрочно завершила сезон из-за физических трудностей.

Следующий матч группового этапа сборная Великобритании проведёт против команды Греции. Также британцы выступают без Джека Дрейпера, который восстанавливается после травмы левой руки.

Открытый чемпионат Австралии стартует 18 января и продлится до 1 февраля.