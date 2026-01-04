Погода
Сборная Кыргызстана U-23 прибыла на Кубок Азии

84  0
- Самуэль Деди Ирие
Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу среди игроков до 23 лет прибыла в город Джидда (Саудовская Аравия) для участия в финальной стадии Кубка Азии U-23 2026, которая стартует 6 января.

В континентальном первенстве примут участие 16 сильнейших сборных Азии. Сборная Кыргызстана впервые в истории завоевала путёвку на турнир данного возраста, обеспечив квалификацию в сентябре 2025 года под руководством главного тренера Эдмара Ласерды.

По результатам жеребьёвки кыргызстанская команда выступит в группе A, где её соперниками станут сборные Саудовской Аравии, Вьетнама и Иордании.

Расписание матчей группы A (время - Бишкек):

1-й тур - 6 января 2026 года

22:00 - Саудовская Аравия – Кыргызстан

(стадион имени Принца Абдуллы Аль-Файсала, Джидда)

2-й тур - 9 января 2026 года

20:00 - Кыргызстан – Вьетнам

(стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити", Джидда)

3-й тур - 12 января 2026 года

22:30 - Иордания – Кыргызстан

(стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити", Джидда)

Матч против сборной Саудовской Аравии станет открывающей встречей турнира.

Прямые трансляции матчей Кубка Азии U-23 будут доступны на телеканале УТРК Спорт. Для болельщиков также планируется организация фан-зон, подробная информация о которых будет сообщена дополнительно.


