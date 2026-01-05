Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.10 - 103.00

The Guardian: Иран и Дания могут стать следующими после Венесуэлы

73  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Иран, Дания и Куба могут стать следующими целями США после Венесуэлы, по признанию президента США Дональда Трампа, эти страны находятся в поле его зрения, пишет The Guardian.

"То, что произошло в Венесуэле за одну ночь, вызовет немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, в отношении которых (президент США Дональд) Трамп выразил готовность предпринять радикальные действия", - в материале.

В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных демонстрантов, а его официальные лица продолжали угрожать установить контроль над Гренландией любыми необходимыми средствами. В декабре датская служба военной разведки назвала США угрозой безопасности - заявление, которое еще совсем недавно было бы немыслимым для союзника по НАТО.

На своей пресс-конференции в субботу, 3 января, Трамп добавил Кубу в список стран, находящихся в поле его зрения, предположив, что она "очень похожа" на Венесуэлу "в том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы".

Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что Гавана должна испытывать "беспокойство" в связи с событиями в Венесуэле.

"Это ускоряет переход от мира, в основном основанного на правилах, к одной из конкурирующих сфер влияния, которая будет определяться вооруженной мощью и готовностью ее использовать", - говорится в статье.

Один из американских комментаторов, Дэвид Роткопф, назвал это "путинизацией внешней политики США".

Как отмечает REX, вместе с тем министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи и министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хил Пинто провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события, последовавшие за военной агрессией США против Венесуэлы.

Арагчи решительно осудил военную агрессию США против Венесуэлы, а также похищение законного президента этой страны и его супруги, назвав эти действия ярким примером государственного терроризма. Он подчеркнул поддержку Ираном народа и законного правительства Венесуэлы.

Министр иностранных дел Венесуэлы, поблагодарив Иран за принципиальную позицию и солидарность с Венесуэлой, заявил, что народ и правительство страны полны решимости защищать национальный суверенитет и право на самоопределение перед лицом незаконной и агрессивной политики США.

Накануне министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал США и Венесуэлу вернуться к диалогу.

"Я ожидаю, что Совет Безопасности ООН быстро соберется для обсуждения ситуации - мы должны вернуться на путь деэскалации и диалога, - цитирует дипломата агентство Ritzau. - Мы должны сохранять уважение к международным правилам игры".

Источник: iarex.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454050
Теги:
США, Дональд Трамп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  