The Guardian: Иран и Дания могут стать следующими после Венесуэлы

Иран, Дания и Куба могут стать следующими целями США после Венесуэлы, по признанию президента США Дональда Трампа, эти страны находятся в поле его зрения, пишет The Guardian.

"То, что произошло в Венесуэле за одну ночь, вызовет немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, в отношении которых (президент США Дональд) Трамп выразил готовность предпринять радикальные действия", - в материале.

В последние дни Трамп заявлял, что США встанут на защиту иранских антиправительственных демонстрантов, а его официальные лица продолжали угрожать установить контроль над Гренландией любыми необходимыми средствами. В декабре датская служба военной разведки назвала США угрозой безопасности - заявление, которое еще совсем недавно было бы немыслимым для союзника по НАТО.

На своей пресс-конференции в субботу, 3 января, Трамп добавил Кубу в список стран, находящихся в поле его зрения, предположив, что она "очень похожа" на Венесуэлу "в том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы".

Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что Гавана должна испытывать "беспокойство" в связи с событиями в Венесуэле.

"Это ускоряет переход от мира, в основном основанного на правилах, к одной из конкурирующих сфер влияния, которая будет определяться вооруженной мощью и готовностью ее использовать", - говорится в статье.

Один из американских комментаторов, Дэвид Роткопф, назвал это "путинизацией внешней политики США".

Как отмечает REX, вместе с тем министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи и министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хил Пинто провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события, последовавшие за военной агрессией США против Венесуэлы.

Арагчи решительно осудил военную агрессию США против Венесуэлы, а также похищение законного президента этой страны и его супруги, назвав эти действия ярким примером государственного терроризма. Он подчеркнул поддержку Ираном народа и законного правительства Венесуэлы.

Министр иностранных дел Венесуэлы, поблагодарив Иран за принципиальную позицию и солидарность с Венесуэлой, заявил, что народ и правительство страны полны решимости защищать национальный суверенитет и право на самоопределение перед лицом незаконной и агрессивной политики США.

Накануне министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал США и Венесуэлу вернуться к диалогу.

"Я ожидаю, что Совет Безопасности ООН быстро соберется для обсуждения ситуации - мы должны вернуться на путь деэскалации и диалога, - цитирует дипломата агентство Ritzau. - Мы должны сохранять уважение к международным правилам игры".

