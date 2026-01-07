Погода
$ 87.46 - 87.84
€ 102.10 - 103.00

Навигационные пломбы в ЕАЭС запустят с 1 февраля 2026 года

154  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Евразийская экономическая комиссия утвердила распоряжение о запуске не позднее 1 февраля 2026 года пилотного проекта по использованию навигационных пломб при транспортировке лесоматериалов из России в Казахстан или Кыргызстан.

Речь идет о:

• лесоматериалах необработанных или грубо окантованных - ТН ВЭД 4403 (исключая 4403 11 000, 4403 12 000 1, 4403 12 000 2, 4403 12 000 3, 4403 21, 4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 94 000 0, 4403 99 000 1)

• древесине бондарной, бревнах расколотых, сваях, кольях и столбах, лесоматериалах для производства тростей, зонтов, и ручек для инструментов, щепе - ТН ВЭД 4404

• шпалах деревянных для железнодорожных или трамвайных путей - ТН ВЭД 4406

• лесоматериалах толщиной более 6 миллиметров, полученных продольной распиловкой или расщеплением - ТН ВЭД 4407


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454057
Теги:
ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  