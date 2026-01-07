Навигационные пломбы в ЕАЭС запустят с 1 февраля 2026 года

Евразийская экономическая комиссия утвердила распоряжение о запуске не позднее 1 февраля 2026 года пилотного проекта по использованию навигационных пломб при транспортировке лесоматериалов из России в Казахстан или Кыргызстан.

Речь идет о:

• лесоматериалах необработанных или грубо окантованных - ТН ВЭД 4403 (исключая 4403 11 000, 4403 12 000 1, 4403 12 000 2, 4403 12 000 3, 4403 21, 4403 22, 4403 23, 4403 24, 4403 25, 4403 26 000 0, 4403 94 000 0, 4403 99 000 1)

• древесине бондарной, бревнах расколотых, сваях, кольях и столбах, лесоматериалах для производства тростей, зонтов, и ручек для инструментов, щепе - ТН ВЭД 4404

• шпалах деревянных для железнодорожных или трамвайных путей - ТН ВЭД 4406

• лесоматериалах толщиной более 6 миллиметров, полученных продольной распиловкой или расщеплением - ТН ВЭД 4407