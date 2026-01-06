Нацстатком: Кыргызстан нарастил импорт грузовиков на 65%

За девять месяцев 2025 года в Кыргызстан поставили из-за рубежа 18 449 грузовых машин на $212,7 млн, сообщил Нацстатком.

Это на 7 274 грузовика (+65%) и на $110,1 млн (рост почти в 2,1 раза) больше, чем годом ранее.

Наиболее активно в этот период шли поставки из восьми стран:

из Южной Кореи - 7 850 грузовиков (+37%)

из Китая - 4 959 грузовиков (рост в 2,5 раза)

из Германии - 1 510 грузовиков (рост в 6,3 раза)

из Польши - 740 грузовиков (рост в 4,7 раза)

из Литвы - 681 грузовик (снижение в 3,3 раза)

из Финляндии - 531 грузовик (рост в 25,3 раза)

из Чехии - 529 грузовиков (рост в 10,8 раза)

из Нидерландов - 476 грузовиков (рост в 7,9 раза)

Ранее LogiStan (https://t.me/logistan/) писал о том, что объём автомобильных грузоперевозок в Кыргызстане за девять месяцев 2025 года достиг 34,58 млн тонн .

Это на 3,08 млн тонн или на 9,8% больше, чем годом ранее.