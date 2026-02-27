Американская фигуристка Алиса Лю повредила олимпийское золото в Милане

Американская фигуристка Алиса Лю заменила свою золотую награду, полученную на зимних Олимпийских играх - 2026, из-за повреждения во время празднования.

20-летняя спортсменка триумфально выступила в Милане, завоевав медали в командном турнире и в женском одиночном катании. Однако курьезный случай произошел сразу после награждения: во время бурного празднования медаль отсоединилась от ленты и упала на твердое покрытие, получив заметные царапины.

По словам фигуристки, она подпрыгнула от радости, и в этот момент крепление не выдержало. Хотя спортсменка призналась, что этот "боевой" экземпляр ей дорог, она воспользовалась возможностью получить дубликат. Вопреки слухам, регламент не принуждает к возврату, но организаторы Игр обычно идут навстречу атлетам в вопросе замены бракованных или поврежденных наград.

На текущей Олимпиаде Лю продемонстрировала выдающийся уровень. В командных соревнованиях она представляла сборную США наряду с Ильей Малининым, а в личном первенстве показала гроссмейстерский результат, набрав более 226 баллов и обойдя сильных конкуренток, включая японку Каори Сакамото.

Подобные инциденты - не редкость для мирового спорта. Ранее похожие ситуации случались с атлетами разных стран, когда медали не выдерживали эмоционального накала победных вечеринок. Важно отметить, что замена награды носит чисто технический характер и никак не влияет на официальные результаты соревнований.