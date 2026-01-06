Нелли Носалик: Реклама в соцсетях - наиболее перспективное направление

В Кыргызстане прослеживается тренд на женское предпринимательство в сфере IT. Причем, очень часто отсутствие профильного образования не мешает бизнес-леди развиваться. Чаще стартапы запускают мамы в декрете. Одна из них – яркий представитель, можно, наверное, даже сказать, показатель того, что цифровизация в нашей стране активно развивается, и наши женщины не отстают от требований времени.

Известный в Кыргызстане таргетолог Нелли Носалик в интервью vb.kg рассказала, что женщин, которые работают в сфере IT- технологий, привлекает не только финансовая мотивация, для них важнее чувствовать себя востребованной и распоряжаться собственным временем по своему усмотрению. Моя собеседница, конечно же, считает рекламу в социальных сетях - наиболее перспективным направлением в сфере бизнеса. Хотя, как она призналась, о своей второй профессии никогда и не помышляла.

Нелли, что в таком случае подтолкнуло вас работать в этой сфере? Что привлекло в этом направлении?

- Случилось это почти пять лет назад. До этого времени я даже не подозревала о таком возможном варианте работы, как таргетированная реклама. В то время, когда я заинтересовалась таргетом, я родила дочку. И таргет стал идеальным для меня делом по всем моим запросам: я и работаю, и занимаюсь воспитанием ребенка. Таргет привлек меня тем, что им можно заниматься удаленно, нужны только ноутбук, интернет и, конечно, знания. Работая в Бишкеке, я могу размещать рекламу в любой точке мира. У меня, например, есть клиенты в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Казахстане, на Бали и в других уголках планеты.

Судя по вашим словам, вы не пожалели, что сменили профессию? Какая была до этого?

- Я работала в крупной южнокорейской строительной компании переводчиком английского языка, помощником генерального директора. Работа была интересная, постоянные встречи, общение. И, возможно, я так и продолжала бы работать, но у нас с мужем, как я уже сказала, родилась дочка. А поскольку я человек деятельный, не могла сидеть без работы, без общения даже в декретном отпуске, то решила открыть мини-онлайн магазин детской одежды. Когда я его открыла, встал вопрос: как находить клиентов. Так я узнала о таргетированной рекламе, которая помогает находить клиентов, что есть такая профессия – таргетолог. Раньше никогда не задумывалась, когда видела рекламу в социальных сетях, откуда она появляется. Таргет для меня вначале был чем-то вроде хобби. Думала, что со временем вернусь на свою прежнюю работу. Но, честно, освоив таргет, я уже не хочу возвращаться. Он меня захватил, вдохновил, мне очень нравится моя новая специальность.

Конечно, чтобы развиваться в этой сфере, мне пришлось многое изучить, в том числе основы маркетинга и таргетированной рекламы. Кроме отличного владения информационными технологиями, в моей профессии особенно нужны достаточно глубокие знания маркетинга, чтобы можно было настроить продажи с помощью таргетированной рекламы. И сейчас могу совершенно спокойно утверждать, что за четыре с лишним года я прошла большой путь, многому обучилась, большинство своих знаний приобретала на практике, в процессе работы. Я занимаюсь рекламой в Фейсбук и Инстраграм, то есть моя сфера деятельности – таргетированная реклама, таргет в Фейсбук и Инстаграм.

Почему вы выбрали именно эти соцсети? В них реклама более востребована?

- Они показались мне наиболее перспективными, они и наиболее, на мой взгляд, передовые по сравнению с другими социальными сетями. Конечно, я могу работать и на других платформах, которых, кстати, достаточно много, например, Google, Вконтакт, Одноклассники и другие. Но предпочитаю концентрироваться на Фейсбук и Инстаграм,

чтобы было больше результатов. Дело ещё в том, что в нашей сфере постоянно идут обновления, появляются новые инструменты, и, чтобы всегда быть в курсе, приходится обращать на это внимание и работать на определенных платформах. Если будешь распыляться на множество других, то просто не успеешь следить за всем и не станешь хорошим специалистом.

Что касается востребованности рекламы на Facebook и Instagram, то я бы не сказала, что только в этих соцсетях востребована реклама, она востребована в принципе. Люди много времени проводят в социальных сетях, и именно там они могут увидеть какое-то ваше предложение, записаться на ваш курс, сделать заявку на какой-либо продукт, услугу, - на всё то, что может рекламироваться.

Кому нужна сегодня таргетированная реклама? Какие основные преимущества она предоставляет бизнесу?

- Таргетированная реклама необходима всем, у кого есть собственный бизнес, кто хочет продать услугу, продукт, повысить узнаваемость бренда. Сейчас много людей, экспертов, различных компаний, клиник, салонов, которые хотят продвигать свой бизнес, нуждаются в клиентах. И я помогаю им в этом посредством таргетированной рекламы, то есть помогаю рекламировать товар или услуги. Поэтому так важны, как я уже сказала, знания маркетинга, чтобы можно было грамотно настроить продажи.

Я работаю абсолютно с любым бизнесом, веду много различных проектов. Например, у меня есть проект – образование за рубежом. Как таргетолог, я даю рекламу о том, что есть такая компания, которая может помочь молодым людям поступить в тот или иной университет за рубежом. С этим проектом я работаю уже давно. Есть и другие проекты, в частности, клиники, салоны красоты, различные магазины одежды, в том числе интернет-магазины, через которые сегодня молодежь в большинстве своем заказывает вещи. Увидела, допустим, девушка рекламу в Инстаграм понравившегося ей платья и заказала его. Востребованы сегодня услуги экспертов в области образования, медицины – психологов, врачей других специальностей, репетиторов, которым тоже нужна реклама, чтобы привлечь клиентов.

Преимущества же такой рекламы в том, что под любую нишу можно выделить определенную целевую аудиторию. Реклама настраивается детально – начиная от пола и возраста потенциального клиента и заканчивая его интересами, местом проживания, профессиональной деятельностью, семейным положением и многими другими параметрами. Таким образом, реклама будет видна только тем людям, которые действительно заинтересованы в приобретении рекламируемого продукта или услуги.

Вы сказали, что у вас есть клиенты за рубежом. Какую рекламу они дают?

- Их реклама в большинстве своем не касается наших потребителей. Я работаю на их рынке. В частности, с одной из известных клиринговых компаний, которая оказывает услуги в уборке помещений в любом штате, любом городе Америки. Находясь в Бишкеке, я настраиваю рекламу компании на определенный город, из которого моим клиентам после поступают заявки. Среди моих зарубежных клиентов есть крупный цветочный магазин в Нью-Йорке. Естественно, он не дает рекламу на наш рынок, а только на свой, в Нью-Йорке. И я помогаю ему в этом. Хочу отметить, что реклама начинает работать сразу же после запуска, и практически всегда уже в первый день появляются заявки от клиентов.

Можно, конечно, настроить рекламу как угодно. Если зарубежный бизнесмен хочет реализовать свой товар на нашем рынке, и ему нужны клиенты, то я могу настроить рекламу на наших потребителей – на широкий круг или на определенную целевую аудиторию по желанию клиента.

Вы занимаетесь только рекламой или ведете какой-то обучающий курс? Если да, то в чем преимущество вашего курса, выделяющее его среди других?

- Два года я не вела курсов, поскольку была большая загруженность по проектам. Я веду много проектов, а обучение требует много времени и сил. Поэтому на время взяла паузу. Но недавно снова начала вести обучающий курс. В чем его отличие от многих других? Я – стопроцентный практик. Без практических навыков, как я убедилась, невозможно качественно освоить таргетированную рекламу, поскольку в ней много подводных камней, очень много условностей, по которым реклама должна создаваться, особенно с учетом постоянных обновлений алгоритмов Фейсбук. Например, человек, который прошел обучение какое-то время назад, но не практикует, а только обучает, может запросто по этой причине запутаться в настройках. Или чему может научить своих учеников недавний выпускник курсов, у которого за плечами нет никакого опыта практической работы?

Преимущество моего курса именно в сочетании теоретических знаний с практикой, с учетом стремительных обновлений, которые приносят Фейсбук и Инстаграм. В моей профессии, повторяю, важно быть практиком, быть в курсе всех изменений и новинок в соцсетях и передавать актуальную информацию своим ученикам. Для меня важно не просто обучить, а помочь ученику добиться результата, чтобы он увидел, что таргетированная реклама помогает людям.

Помимо профессиональных знаний, какими еще качествами должен обладать таргетолог?

- Прежде всего он должен быть очень дисциплинированным и ответственным человеком. Предприниматели порой жалуются, мол, наш таргетолог не выходит на связь три дня, или нарушает сроки подачи объявления. Это недопустимо. Надо вовремя выполнять условия, выставлять рекламу по желанию клиента и постоянно быть с ним на связи. Так рождается доверие людей к тебе. В нашей профессии важно уметь грамотно доносить ценность рекламы до клиента, посоветовать ему, как правильно преподнести свой товар или услугу, на чем акцентировать внимание.

Мы в первую очередь должны работать на результат. Человек вкладывает свои деньги в рекламу. И чем больше людей ему напишут, чем больше клиентов к нему обращается, то соответственно он больше зарабатывает и дальше продвигает свой бизнес. Поэтому моя задача в первую очередь – добиться конечного результата, чтобы у моего клиента появились свои клиенты, чтобы увеличивались его продажи.

А как с вами связываются ваши клиенты?

- Я же таргетолог (смеется). Пишут на WhatsApp, Инстаграм, но лучше всех работает, наверное, сарафанное радио. В самом начале было непросто искать клиентов, а теперь они находят меня сами. У меня есть свой "сарафан". Многие обращаются по рекомендации своих коллег, друзей. Для меня это вдвойне приятно. Бизнесу постоянно нужны клиенты, реклама и не на один-два-три дня, а на долгое время. Чаще всего я работаю с клиентами год-два-три. Есть даже предприниматели, с которыми работаю уже четыре года. Это мои постоянные клиенты.

Каким вы видите будущее таргетированной рекламы? Какие тренды и изменения ждут эту сферу в ближайшие годы?

- Думаю, моя профессия будет востребована еще много-много лет, только надо идти в ногу со временем, успевать за новыми тенденциями. А изменения и развитие в таргетированной рекламе неизбежны.