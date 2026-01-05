Погода
Жапаров: Нехватка школ не связана с переходом на 12-летнее образование

На IV Народном курултае одним из наиболее часто поднимаемых делегатами вопросов стали нехватка школ и доступность государственного ипотечного жилья. На эти темы президент Садыр Жапаров дал ИА "Кабар" подробные разъяснения, затронув вопросы перехода на 12-летнюю систему образования, демографического роста и ценовой политики Государственной ипотечной компании.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич!

- Здравствуйте!

- По итогам IV Народного курултая хотели бы задать вопрос по озвученным проблемам.

Одной из наиболее часто поднимаемых тем в выступлениях делегатов стала нехватка школ. Отмечалось, что в отдельных классах обучаются по 40–50 учащихся, в связи с чем делегаты просили решить данный вопрос. Связана ли такая ситуация с переходом на 12-летнее образование?

Нет, это никак не связано с переходом на 12-летнее образование.

Я неоднократно отмечал это и в своих предыдущих интервью.

Данная проблема существовала задолго до внедрения 12-летнего обучения.

К примеру, в предыдущие годы в 1–2 классы принималось порядка 140–150 тысяч детей.

Согласно данным электронного дневника "Э-Күндөлүк", на 2025–2026 учебный год численность учащихся составила:

1 класс - 106 015 учащихся,

2 класс - 124 593 учащихся.

Если взять для сравнения, то в 2015 году общее количество учащихся составляло 1 043 356 человек,

а в 2025 году, за 10 лет, численность школьников достигла 1 536 633, увеличившись почти на 500 тысяч.

Это связано с демографическим ростом в стране, а также с усилением внутренней миграции в городские центры, в результате чего, особенно в городах, возникла необходимость строительства дополнительных школ и детских садов.

В настоящее время в данном направлении ведется планомерная работа.

С начала 2025 года по сегодняшний день за счет республиканского бюджета завершено строительство 134 объектов образования.

В их числе 60 школ и 28 детских садов, а также проведены капитальные ремонтные работы в 41 школе и 5 детских садах.

Кроме того, строительство 16 школ и 13 детских садов (всего 29 объектов) было профинансировано за счет различных источников, фондов развития, местных бюджетов, спонсорских и других средств.

В целом по республике за счет республиканского бюджета и иных источников финансирования завершено 163 объекта образования, из них 117 - новое строительство и 46 - капитальный ремонт.

Если в 2022 году в городе Бишкек было построено 15 школ, то в новом году в столице планируется строительство 20 школ, в городе Ош - 10, в городе Манас - 6 школ.

Строительство школ начнется в феврале и будет завершено в сентябре.

Именно в этих трех городах потребность в школах сегодня наиболее высокая.

Таким образом, данная проблема будет решаться поэтапно.

Кроме того, в настоящее время по всей стране на разных стадиях строительства находятся 216 школ и 107 детских садов.

В 2026 году планируется полностью завершить и ввести в эксплуатацию не менее половины из них.

Что касается перехода на 12-летнее образование, то это требование времени.

Во-первых, это мировой стандарт,

во-вторых - требование глобального рынка образования.

В условиях современных реалий мы не должны отставать от интеграции национальной системы образования в мировое образовательное и трудовое пространство.

Соседние страны уже прошли этот процесс либо находятся на этапе его реализации.

В 2029 году первые выпускники 12-летней системы образования получат аттестаты.

В противном случае наши выпускники, окончившие школу, не соответствующую мировым стандартам, при поступлении в зарубежные вузы вынуждены проходить дополнительный год подготовки.

Переход на 12-летнюю систему образования стал объективной необходимостью.

Это глобальное требование. Не обладая доступом в мировое образовательное пространство, мы сталкиваемся с трудностями в подготовке специалистов, отвечающих требованиям мирового рынка труда.

Для Кыргызстана крайне важно формировать человеческий капитал, способный конкурировать в глобальной экономике.

Система 10–11-летнего образования выполнила свою историческую миссию, она была ориентирована на обслуживание планово-командной экономики.

Сегодня подготовка конкурентоспособных специалистов для рыночной экономики является требованием времени, и мы не должны отставать от этих процессов. Это система, обеспечивающая раннее профессиональное самоопределение.

- Еще один вопрос, поднятый делегатами, касался жилья, строящегося Государственной ипотечной компанией (ГИК).

Отмечалось, что стоимость квартир ГИК, по мнению ряда граждан, в том числе трудовых мигрантов, является высокой. Рассматривается ли возможность снижения цен либо расширения перечня социальных категорий?

- В данном вопросе мы исходим из долгосрочной перспективы.

Во-первых, жилье, предоставляемое через ГИК, оформляется сроком на 25 лет без первоначального взноса.

Так, в городе Бишкек в рамках государственной жилищной программы для граждан, состоящих в очереди, стоимость одного квадратного метра жилья в зависимости от района строительства составляет от 900 до 1 000 долларов США по направлениям "Социальная", "Льготная" и "Доступная" ипотека.

По направлениям "Социальная ипотека" (одинокие матери, лица с ограниченными возможностями здоровья, опекуны лиц с ограниченными возможностями) и "Льготная ипотека" (учителя, врачи, в целом граждане, получающие заработную плату из государственного бюджета) жилье предоставляется под 4 % годовых сроком на 25 лет без первоначального взноса.

По направлению "Доступная ипотека" (граждане, занятые в частном секторе) - под 8 % годовых сроком на 25 лет также без первоначального взноса.

По механизму долевого строительства стоимость одного квадратного метра жилья в зависимости от местоположения объекта составляет от 1 000 до 1 400 долларов США. Квартиры сдаются в формате "под ключ".

В пригородных районах цена ниже, тогда как в центральных районах, так называемых "элитных" и "золотом квадрате", она выше.

Как известно, жилье, реализуемое по долевому принципу, в основном предлагается соотечественникам, работающим за рубежом. В рамках данного механизма граждане не встают в очередь на получение жилья, поскольку вносят 50 % стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Оставшаяся сумма выплачивается в рассрочку сроком до 15 лет.

Если сравнивать с рыночными ценами, то в тех же районах стоимость одного квадратного метра в новых строящихся домах без ремонта (на уровне котлована) достигает 2 000–3 000 долларов США.

В то же время объекты ГИК предлагаются в полностью завершенном виде, по системе "под ключ", по значительно более доступной цене.

ГИК вынуждена реализовывать жилье с небольшой надбавкой к себестоимости. В противном случае компания не смогла бы осуществлять строительство в таких масштабах, как сегодня. Средства как граждан, получающих квартиры в порядке очереди, так и тех, кто приобретает жилье вне очереди на долевой основе с внесением 50 % стоимости, направляются на обеспечение деятельности Государственной ипотечной компании и позволяют продолжать строительство новых объектов.

По итогам 2025 года жильем были обеспечены 4 662 семьи.

В 2024 году данный показатель составлял 1 197 семей. В настоящее время по республике в целом ведется строительство 80 245 квартир общей площадью 5,4 млн квадратных метров.

В 2026 году по республике планируется ввести в эксплуатацию в общей сложности 20 021 квартиру, в том числе:

Бишкек - 6 323,

Чуйская область - 3 129,

Манас - 3 219,

Иссык-Кульская область - 2 266,

Ошская область - 1 458,

город Ош - 1 454,

Баткенская область - 1 420,

Нарынская область - 433,

Таласская область - 319 квартир.

Таким образом, мы ориентируемся на долгосрочные цели. В рамках программ ГИК поставлена задача в течение 10–15 лет обеспечить строительство современных жилых домов с европейскими условиями проживания не только в городах, но и во всех сельских населенных пунктах страны. Именно такая историческая миссия возложена на Государственную ипотечную компанию. Если бы ГИК реализовывала жилье исключительно по себестоимости, в будущем компания не смогла бы выполнить эту задачу.

На сегодняшний день компания превратилась в крупный институт с многомиллиардным уставным капиталом. Текущий размер уставного капитала составляет 87,5 млрд сомов, и в перспективе планируется довести его до 200 млрд сомов.

В случае реализации жилья исключительно по себестоимости компания в кратчайшие сроки столкнулась бы с банкротством, поскольку необходимо учитывать 25-летний срок ипотечного кредитования, влияние инфляции, а также минимальную рентабельность деятельности компании. В связи с этим текущая ценовая политика является обоснованной.

Вместе с тем рассматривается возможность формирования отдельной очереди либо предоставления дополнительных льгот для трудовых мигрантов. Также будет дополнительно проанализирован вопрос дальнейшего снижения стоимости жилья для лиц с ограниченными возможностями здоровья.


