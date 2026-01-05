Погода
Военнослужащий срочной службы погиб на посту в ИК №10

- Светлана Лаптева
В исправительном учреждении №10 в селе Бай-Мундуз Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий срочной службы 2007 года рождения. Он проходил службу в 5-м караульном батальоне Департамента охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний.

Как сообщили в пресс-службе ГСИН, инцидент произошел 5 января около 15:25 на посту охраны. По предварительной информации, военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение из табельного оружия и скончался на месте происшествия.

Для выяснения обстоятельств на место выехал заместитель председателя ГСИН - начальник Департамента охраны и конвоирования полковник Курманбек Сокеев, а также руководители профильных подразделений.

К проверке привлечены сотрудники РОВД Базар-Коргонского района и военной прокуратуры Жалал-Абадского гарнизона. В настоящее время военной прокуратурой проводится расследование, собираются необходимые материалы.


