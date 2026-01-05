Погода
В США совершили нападение на дом вице-президента США Вэнса

197
- Светлана Лаптева
В США совершено нападение на частный дом вице-президента Джей Ди Вэнса в штате Огайо, в результате которого повреждены окна. Об этом сообщает 5 января телеканал CNN.

"На фотографиях, опубликованных местными СМИ, были видны повреждения окон дома. Представитель секретной службы заявил, что взрослый мужчина, личность которого не установлена, был задержан "за причинение имущественного ущерба, включая разбитие окон на фасаде частного дома, связанного с Вэнсом", - говорится в материале.

Также в материале уточняется, что сам Вэнс и его семья не находились дома на момент инцидента. Нападение произошло после полуночи.

Источник: iz.ru


Теги:
нападение, США
