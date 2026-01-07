Узбекистан и Таджикистан запустят мультимодальный коридор в Китай и Европу

Узбекистан и Таджикистан запустят в тестовом режиме мультимодальный транспортный коридор Китай – Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа, который минует территорию Казахстана. Об этом сообщает Исполком СНГ.

Проект начнется с тестового рейса: колонна из десяти загруженных грузовиков проедет из Узбекистана через Таджикистан в Китай.

Решение о запуске маршрута приняли министры транспорта Узбекистана и Таджикистана. Они договорились вместе выйти на китайское направление и перейти на электронную выдачу разрешений для международных перевозок.

Также планируется увеличить пропускную способность пограничного пункта Джартепа - Саразм. На границе создадут логистический центр, который сможет пропускать до 100 грузовиков в день и быстрее оформлять документы.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что проектная компания "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" подписала соглашение на $4,7 млрд о финансировании строительства новой железной дороги.

Источник: uz.kursiv.media