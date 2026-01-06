Погода
Пикфорд приобрёл особняк за £5,7 млн, где гостили члены королевской семьи

- Самуэль Деди Ирие
Вратарь сборной Англии и "Эвертона" Джордан Пикфорд стал владельцем исторического георгианского особняка в графстве Чешир стоимостью £5,7 млн, который в разные годы принимал членов британской королевской семьи.

Сделка была оформлена в апреле прошлого года. Покупку футболист совершил совместно со своей супругой Меган Дэвисон. Ранее в этом доме по приглашению бывшего владельца - бизнесмена Себастьяна де Ферранти - останавливались королева Елизавета II, принц Филипп и нынешний король Карл III.

Поместье, построенное в 1860 году, располагается на участке площадью около 2,5 акра и включает восемь спален, парадный зал, широкую лестницу, неоклассический портик, крытый бассейн и гараж на четыре автомобиля.

Новая резиденция стала серьёзным обновлением по сравнению с предыдущим домом Пикфорда в Чешире, который он приобрёл в 2018 году за £2,1 млн.

31-летний голкипер зарабатывает, по данным СМИ, около £150 тысяч в неделю в "Эвертоне", является основным вратарём сборной Англии и провёл 81 матч за национальную команду.


