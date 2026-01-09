Китай диверсифицирует инвестиции в Евразийском регионе в пользу агросектора

Согласно докладу Евразийского банка развития (ЕАБР) за 2025 год, агропромышленный комплекс Евразийского региона становится одним из ключевых приоритетов для китайских инвесторов. Аналитики отмечают, что на фоне повышения качества жизни в Китае и странах Центральной Азии растет спрос на качественное продовольствие, что делает АПК стратегически привлекательным направлением. Для Пекина инвестиции в сельское хозяйство соседних стран являются частью комплексной стратегии по обеспечению продовольственной безопасности и диверсификации поставок продовольствия, в первую очередь зерна.

Инвестиционная привлекательность сектора дополнительно подкрепляется стабильным внутренним спросом в Центральной Азии, ростом реальных доходов населения и активной реализацией государственных программ поддержки агросектора. Помимо сельского хозяйства, перспективными для китайского капитала остаются обрабатывающая промышленность, транспортная логистика и возобновляемая энергетика. При этом эксперты ЕАБР фиксируют важный тренд: доля сырьевого сектора в общем объеме накопленных инвестиций из КНР продолжает снижаться. Китайские инвесторы всё чаще отдают предпочтение отраслям с высокой добавленной стоимостью и устойчивым долгосрочным спросом, рассматривая регион как надежную и перспективную продовольственную базу.