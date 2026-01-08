Китай начнет платить проценты на цифровой юань

Китай становится первой страной в мире, которая начнет выплачивать проценты на остатки цифровой валюты центрального банка. С 1 января 2026 года владельцы цифрового юаня (e-CNY) будут получать доход на свои кошельки, аналогичный процентам по депозитам до востребования.

Народный банк Китая (PBOC) официально объявил об обновленной системе управления цифровым юанем. Заместитель управляющего PBOC Лу Лей (Lu Lei) изложил детали новой системы в статье государственной газеты Financial News. По его словам, цифровой юань переходит от модели "цифровых денег" к модели "цифровой депозитной валюты".

Революционное решение против глобального тренда

Решение Пекина нарушает сложившийся международный консенсус о том, что цифровые валюты центральных банков (CBDC) должны оставаться беспроцентными. Европейский центральный банк, Федеральная резервная система США и Банк международных расчетов традиционно выступают против начисления процентов на CBDC, считая это угрозой финансовой стабильности.

Новая система основана на "Плане действий по укреплению управления цифровым юанем и финансовой инфраструктуры". Проценты будут начисляться только на верифицированные кошельки категорий 1-3 для физических лиц и корпоративных аккаунтов. Анонимные кошельки четвертой категории останутся без процентов. Начисление будет происходить ежеквартально - 20 числа последнего месяца каждого квартала по ставкам депозитов до востребования.

Аналитик Guoxin Securities Ван Цзянь (Wang Jian) охарактеризовал переход цифрового юаня к процентной модели как трансформацию от "цифровых денег 1.0" к "депозитной валюте 2.0", описывая это как "новый тип банковского счета", который сочетает традиционную эффективность платежей с инновационными контрактными возможностями.

Впечатляющая статистика использования

К концу ноября 2025 года в Китае обработано 3,48 млрд транзакций цифрового юаня на общую сумму 16,7 трлн юаней (около $2,37 трлн). Количество персональных кошельков достигло 230 млн, а корпоративных - 18,84 млн.

Мультивалютный мост (mBridge) обработал 4 047 трансграничных платежей на сумму 387,2 млрд юаней ($54,21 млрд). При этом 95,3% всех транзакций приходилось именно на цифровой юань.

Борьба за пользователей

Введение процентов направлено на повышение привлекательности цифрового юаня в условиях жесткой конкуренции с платежными платформами Alipay и WeChat Pay, которые доминируют на китайском рынке безналичных платежей. До сих пор цифровой юань функционировал преимущественно как платежный инструмент без возможности накопления.

Балансы цифрового юаня получат такую же защиту, как обычные банковские депозиты, через национальную систему страхования депозитов. Коммерческие банки смогут управлять балансами цифрового юаня как частью своих активов и пассивов, что предоставляет им большую операционную гибкость.

В сентябре 2025 года PBOC создал Международный операционный центр цифрового юаня в Шанхае для расширения глобального влияния китайской цифровой валюты. Банк планирует пилотные программы трансграничного использования своей цифровой валюты центрального банка с Сингапуром, Таиландом, Гонконгом, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Мнение ИИ

Анализ исторических паттернов показывает, что процентные CBDC могут стать новым инструментом валютных войн XXI века. Китай фактически создает прецедент "привлекательной" государственной цифровой валюты в момент, когда США запрещают собственные CBDC, а ЕС планирует строго лимитированный цифровой евро. Эта асимметрия напоминает гонку резервных валют 1970-х, когда страны боролись за статус международного платежного средства.

С точки зрения системных рисков цифровой юань с процентами создает беспрецедентную ситуацию: центральный банк получает прямой доступ к каждой транзакции граждан при одновременной мотивации накапливать именно эту валюту. Подобный уровень финансовой прозрачности не имеет аналогов в истории денежных систем. Возникает вопрос: готовы ли другие центральные банки к подобной "гонке процентов" или Китай получит временное преимущество в цифровизации экономики?

