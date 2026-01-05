Работы историков из Кыргызстана и Казахстана о ВОВ получили признание в МГУ

Форум словесности как международная гуманитарная площадка

В Москве на площадке Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова прошёл международный научно-педагогический форум и съезд Общества русской словесности, в рамках которых состоялся конкурс "Эхо Великой Победы на пространстве СНГ". kz24.news сообщает, что мероприятие объединило исследователей и преподавателей гуманитарных дисциплин из стран Содружества Независимых Государств, работающих с темой истории Великой Отечественной войны и её осмысления в современном образовательном контексте.

Конкурс стал частью широкой программы форума и был ориентирован на представление научных и методических работ, основанных на архивных источниках и современных исследовательских подходах. Экспертное жюри оценивало материалы с точки зрения научной корректности, новизны фактических данных и их значимости для образовательной практики. Организаторы отмечают, что подобные инициативы способствуют формированию общего гуманитарного пространства и развитию профессионального диалога между научными школами региона.

Работа о героях Советского Союза из Кыргызстана в числе отмеченных экспертами

По итогам конкурсного отбора дипломом была отмечена работа доктора исторических наук, профессора Института истории и социально-правового образования имени Э.Ж. Маанаева КГУ имени И. Арабаева Сынары Алымкуловой. Представленная ею монография "Кыргызстанцы - герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы: новые факты, имена" посвящена систематизации и уточнению сведений о выходцах из Кыргызстана, удостоенных высших боевых наград в годы Великой Отечественной войны.

В исследовании использованы архивные документы и биографические материалы, позволяющие восстановить и дополнить данные о героях, чьи имена и заслуги ранее не были в полной мере отражены в научном обороте. Работа акцентирует внимание на персональном измерении войны и вкладе уроженцев республики в общую Победу, что делает её значимой как для исторической науки, так и для образовательных программ.

Конкурсным жюри было отмечено исследование о подвиге Панфиловской дивизии

В рамках того же конкурса была отмечена работа представительницы Казахстана - профессора Лайлы Ахметовой. Как ранее сообщало издание kz24.news, её исследование посвящено истории 316-й стрелковой, впоследствии 8-й гвардейской дивизии имени генерала Ивана Панфилова, сформированной в Центральной Азии и сыгравшей важную роль в обороне Москвы осенью 1941 года.

В публикации подчёркивалось, что работа Ахметовой основана на широком круге архивных источников и подробно рассматривает боевой путь Панфиловской дивизии, в составе которой сражались выходцы из Казахстана и Кыргызстана. Подвиг этого соединения рассматривается автором как значимая часть общего исторического наследия региона и важный объект научного анализа в контексте Великой Отечественной войны.

Значение конкурса для научного сообщества

Международный конкурс "Эхо Великой Победы на пространстве СНГ" рассматривается организаторами как устойчивая гуманитарная платформа, объединяющая научные и образовательные сообщества стран Содружества вокруг темы общего исторического наследия. Его значимость заключается не только в подведении конкурсных итогов, но и в формировании профессиональной среды, где результаты исследований становятся предметом межгосударственного академического диалога и экспертного обсуждения.

Особенностью конкурса является его ориентированность на научную добросовестность, работу с архивными источниками и применимость полученных результатов в образовательной практике. Отмеченные жюри исследования рассматриваются как потенциальная база для дальнейших научных публикаций, учебных программ и межвузовских проектов, что придаёт конкурсу прикладное значение и выводит его за рамки формального соревнования.

Участие и признание работ исследователей из Кыргызстана и Казахстана в рамках одного конкурса подчёркивает общий характер исторической памяти стран региона и демонстрирует востребованность международных гуманитарных форматов. Конкурс в таком виде способствует укреплению академических связей между научными школами СНГ и подтверждает роль совместных проектов в сохранении и осмыслении наследия Великой Отечественной войны.