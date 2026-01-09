Погода
Хуркач возвращается и приносит победу Польше над Германией в United Cup

Польский теннисист Губерт Хуркач сенсационно победил третью ракетку мира, немца Александра Зверева, со счётом 6:3, 6:4 в рамках United Cup, вернувшись на корт после почти семимесячного перерыва из-за травмы.

Хуркач перенёс операцию на правом колене в июле 2025 года и пропустил Открытый чемпионат США. В своём первом матче после восстановления он продемонстрировал впечатляющую форму: 21 эйс, ни одной двойной ошибки и победа над трёхкратным финалистом турниров Большого Шлема за 1 час 23 минуты в Сиднее.

Польша оформила победу в матче группы F благодаря успеху Иги Свёнтек, которая обыграла Эву Лис со счётом 3-6, 6-3, 6-4, обеспечив национальной команде выигрыш против Германии.

Эта победа стала уверенным стартом Польши в United Cup и ярким возвращением Хуркача на международную арену.


